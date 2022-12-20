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    • Ekonomi
    • 20.12.2022 13:08
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    • 20.12.2022 13:18
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Modeli ile ilgili "Modelimizin bir unsuru olan Selektif Kredi Politikası ile kaynakların verimli alanlarda değerlendirilmesini sağlayarak reel sektörümüzün rekabetçiliğini destekledik. Yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk" ifadelerini kullandı.

    G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden olduk

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

    TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ
    Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Tam bir yıl önce, toplumumuzun dinamiklerini dikkate alan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren, sahip olduğumuz jeo-stratejik imkanlardan faydalanarak ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara çıkarma amacı taşıyan Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık.

    Makroekonomik istikrarı hedefleyen modelimiz kapsamında finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde KKM uygulamasını devreye alarak döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık. 2021 Aralık'ta %70'leri aşan yabancı para mevduat oranı %50'nin altına kadar geriledi.

    EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK
    Modelimizin bir unsuru olan Selektif Kredi Politikası ile kaynakların verimli alanlarda değerlendirilmesini sağlayarak reel sektörümüzün rekabetçiliğini destekledik. Yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk.

        POLİTİKALARIMIZIN HEDEFİ MİLLETİMİZİN REFAHI
        Rekor seviyelere ulaşan 31,2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir. Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye'yi beraberce inşa etmektir. Politikalarımızın odağında daima milletimizin refahı yer almıştır.

        TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU
        Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıllık dönemde uyguladığımız reformlarla ve Türkiye Ekonomi Modelimiz ile ortaya koyduğumuz yeni politika çerçevemizle ülkemizin, ekonomi alanındaki kazanımlarını Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğe beraberce taşıyacağız.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk
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