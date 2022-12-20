Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ
Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Tam bir yıl önce, toplumumuzun dinamiklerini dikkate alan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren, sahip olduğumuz jeo-stratejik imkanlardan faydalanarak ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara çıkarma amacı taşıyan Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık.
Makroekonomik istikrarı hedefleyen modelimiz kapsamında finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde KKM uygulamasını devreye alarak döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık. 2021 Aralık'ta %70'leri aşan yabancı para mevduat oranı %50'nin altına kadar geriledi.
EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK
Modelimizin bir unsuru olan Selektif Kredi Politikası ile kaynakların verimli alanlarda değerlendirilmesini sağlayarak reel sektörümüzün rekabetçiliğini destekledik. Yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk.