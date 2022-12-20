Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk

EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK

Modelimizin bir unsuru olan Selektif Kredi Politikası ile kaynakların verimli alanlarda değerlendirilmesini sağlayarak reel sektörümüzün rekabetçiliğini destekledik. Yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk.