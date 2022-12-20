TOKİ ANKARA KURA TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, saat kaçta 2022? TOKİ Ankara 18 bin 450 konut kura hangi ilçelerde yapılacak?

İlk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 45 ilde çekilen kuralarda 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 93 bin 392 vatandaş hak sahibi oldu.

"5'nci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak"

Bu arada 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize'den başlayacak 5'nci etap kura çekilişi 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek.