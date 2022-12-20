TOKİ ANKARA KURA TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, saat kaçta 2022? TOKİ Ankara 18 bin 450 konut kura hangi ilçelerde yapılacak?

Son dakika haberine göre, TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde Ankara dahil 5. etap kura takvimi belli oldu. Ankara'da 18 bin 450 konut için hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Ankara 18 bin 450 konut kura hangi ilçelerde yapılacak? İşte merak edilenler!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını belirttiği resmî sosyal medya paylaşımında " 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadelerini kullandı. Açıklamada, kategori bazında 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşın asil ve yedek olarak hak sahibi olduğu bildirildi. 5. etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için gerçekleştirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri etaplar halinde sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 4 etabı 45 ilde sona erdi.