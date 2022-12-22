2023 ZAMLI Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile kapıcı maaşı KAÇ TL olacak?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tutarı henüz açıklanmadı. Gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. Güncel asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse 8 bin 250 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 7 bin 975 TL ve yüzde 40 artış yapılırsa 7 bin 700 TL olması bekleniyor.