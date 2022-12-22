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    • Ekonomi
    • 22.12.2022 09:03
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    • 22.12.2022 09:20
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    2023 ZAMLI Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile kapıcı maaşı KAÇ TL olacak?

    Asgari ücret zammına göre hesaplanan kapıcı maaşları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kapıcıların ikamet ettikleri apartman veya site genellikle çalıştıkları işyerleridir. 2023 kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu asgari ücret zammı gündeminde merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    2023 ZAMLI Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu?

    Asgari ücret zammına göre hesaplanan kapıcı maaşları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kapıcıların ikamet ettikleri apartman veya site genellikle çalıştıkları işyerleridir. 2023 kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu asgari ücret zammı gündeminde merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmeler...

    ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Asgari ücret tutarı henüz açıklanmadı. Gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. Güncel asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse 8 bin 250 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 7 bin 975 TL ve yüzde 40 artış yapılırsa 7 bin 700 TL olması bekleniyor.

    APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK 2023?

    Henüz 2023 Ocak zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşları belli olmadı. Asgari ücret açıklandığında gelişmelere yer vereceğiz.

        YENİ ÜCRET NE KADAR SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK?
        Normalde asgari ücret yıllık olarak belirleniyordu. Ancak bu yıl yapılan ara zam ile artış sayısı 2'ye ulaştı. Hem Başkan Tayyip Erdoğan hem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yeni model sinyali verdi. Bu modelin ne olduğu henüz bilinmiyor ancak tahminler de var. Ağırlıklı tahmin asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yönünde. Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek.
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        Haberler Ekonomi 2023 ZAMLI Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile kapıcı maaşı KAÇ TL olacak?
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