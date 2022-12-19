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    • Ekonomi
    • 19.12.2022 13:19
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    • 19.12.2022 13:21
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    2023 Pasaport, A-B sınıfı ehliyet harçları ne kadar olacak? 6 aylık ve 4 yıl üstü pasaport ücretleri kaç TL olacak 2023?

    Yeni yılın gelmesine az bir zaman kala 2023'te harç fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor. Pasaport süresi biten veya ehliyetini yenileyecek vatandaşlar yeni yılda gelecek zamları araştırıyor. Peki, 2023 Pasaport, A-B sınıfı ehliyet harçları ne kadar olacak? 6 aylık ve 4 yıl üstü pasaport ücretleri kaç TL olacak 2023? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023 Pasaport, A-B sınıfı ehliyet harçları ne kadar olacak? 6 aylık ve 4 yıl üstü pasaport ücretleri kaç TL olacak 2023?

    Yeni yıla girmeye çok kısa bir süre kala, pasaport yenileme ücreti, defter ve harç bedeli fiyatları merak edilip araştırılıyor. Peki, 2023 Pasaport, A-B sınıfı ehliyet harçları ne kadar olacak? 6 aylık ve 4 yıl üstü pasaport ücretleri kaç TL olacak 2023? İşte detaylar!



    YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 122,93 arttı.



    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi.



        Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

        2023 PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

        Yılbaşından itibaren ehliyet ve pasaport harçlarına yüzde 123'lük zam gelecek.
        Yeni yılla birlikte 6 aylık pasaport harcı 309 liradan 689 liraya, 4 yıl ve üstü pasaport harçlarının ise 1478 liradan 3295 liraya yükselmesi bekleniyor.

        A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.
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        Haberler Ekonomi 2023 Pasaport, A-B sınıfı ehliyet harçları ne kadar olacak? 6 aylık ve 4 yıl üstü pasaport ücretleri kaç TL olacak 2023?
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