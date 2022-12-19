2023 Pasaport, A-B sınıfı ehliyet harçları ne kadar olacak? 6 aylık ve 4 yıl üstü pasaport ücretleri kaç TL olacak 2023?

2023 PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?



Yılbaşından itibaren ehliyet ve pasaport harçlarına yüzde 123'lük zam gelecek.

Yeni yılla birlikte 6 aylık pasaport harcı 309 liradan 689 liraya, 4 yıl ve üstü pasaport harçlarının ise 1478 liradan 3295 liraya yükselmesi bekleniyor.