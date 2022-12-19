Yeni yıla girmeye çok kısa bir süre kala, pasaport yenileme ücreti, defter ve harç bedeli fiyatları merak edilip araştırılıyor. Peki, 2023 Pasaport, A-B sınıfı ehliyet harçları ne kadar olacak? 6 aylık ve 4 yıl üstü pasaport ücretleri kaç TL olacak 2023? İşte detaylar!
YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 122,93 arttı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi.