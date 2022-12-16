Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den petrol ve doğal gaz açıklaması! Gabar'dan yeni müjde gelebilir

Avrupa'nın en büyüğü olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküpe ulaşan yeni kapasitesiyle Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılıyor.
Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.
Dev tesis neredeyse İstanbul'a 4-6 ay Türkiye'ye ise 9-12 ay yetecek bir kapasiteye sahip. İşte bu tesisin önemi burada ortaya çıkıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez projeye ilişkin A Haber'de önemli açıklamalar yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Çok heyecanlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 3 yıllık devam eden hummalı bir çalışmanın sonucunda önemli bir kapasite artışıyla hem kendi arz güvenliğimizi temin etmiş olacağız. Hem de bizim uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız bölgesel ticaret merkezinin önemli unsurlarında biri olacak. Silivri tesisi ile arz güvenliğini sağlayacağız.