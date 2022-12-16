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    • Ekonomi
    • 16.12.2022 12:45
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    • 16.12.2022 13:04
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den petrol ve doğal gaz açıklaması! Gabar'dan yeni müjde gelebilir

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın en büyü olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne ilişkin önemli mesajlar veren Fatih Dönmez Gabar'da keşfedilen petrola ilişkin sevindiren bir haber daha verdi. Bakan Dönmez, "Gabar'dan yeni müjdeler de gelebilir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Gabar’dan yeni müjde gelebilir

    Avrupa'nın en büyüğü olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküpe ulaşan yeni kapasitesiyle Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılıyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.

    Dev tesis neredeyse İstanbul'a 4-6 ay Türkiye'ye ise 9-12 ay yetecek bir kapasiteye sahip. İşte bu tesisin önemi burada ortaya çıkıyor.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez projeye ilişkin A Haber'de önemli açıklamalar yaptı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

    Çok heyecanlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 3 yıllık devam eden hummalı bir çalışmanın sonucunda önemli bir kapasite artışıyla hem kendi arz güvenliğimizi temin etmiş olacağız. Hem de bizim uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız bölgesel ticaret merkezinin önemli unsurlarında biri olacak. Silivri tesisi ile arz güvenliğini sağlayacağız.

    Bu proje sahasında ilkleri gerçekleştirmiş projelerden bir tanesi deniz alanlarındaki en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahibiz.

    GABAR MÜJDESİ
    Gabar'dan yeni müjdeler de gelebilir.
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    Gabar’dan yeni müjde gelebilir
    Haberler Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den petrol ve doğal gaz açıklaması! Gabar'dan yeni müjde gelebilir
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