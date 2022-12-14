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    • Ekonomi
    • 14.12.2022 22:04
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    • 14.12.2022 22:07
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    AÇIKLANDI! Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu? Son dakika Fed Başkanı Jerome Powell saat kaçta açıklama yapacak?

    Aralık ayı Fed toplantısı dün yani 13 Aralık'ta başladı. Piyasalar yılın son FED faiz krarı için ABD'ye odaklandı. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome paraya yön verecek mesajlarını paylaşacak. İşte son dakika FED faiz kararı ve diğer sıcak gelişmeler...

    AÇIKLANDI! Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu?

    2022 yılı FED son toplantısı yakından takip edilirken faiz kararı hakkında araştırmalar hızlandı. Fed takvimine göre FED faiz toplantısı 13-14 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki Aralık ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? Son dakika Fed Başkanı Jerome Powell saat kaçta açıklama yapacak?

    ARALIK AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

    2022 yılının son FED faiz kararı 14 Aralık'ta açıklandı.

    ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 50 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 4,25-4,50 aralığına çekmiş oldu. Fed, Haziran, Temmuz, Eylül ve Kasım ayı toplantısında ise faizi 75 baz puan artırdı.

    KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    FED, Kasım ayı son toplantısında 75 baz puan faiz arttırımına giderken politika faizi 3,75-4,00 aralığına yükseltilmişti.

    ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ DE 50 BAZ PUANDI

    Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

    Kasım ayı faiz kararı sonrası Powell'ın şu ifadeleri dikkat çekmişti:

    "Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var."

        50 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI FİYATLANDI

        ABD Kasım 2022 enflasyon rakamlarınında beklentilerin altında gelmesi sonrası Fed'in artık 'Resesyon' endişelerini daha fazla dikkate alarak faiz patikasında yumuşamaya gitmesi bekleniyor. Piyasalarda Aralık ayı Fed faiz kararı için 50 baz puan artış yüzde 80 ihtimalle fiyatlandı.

        Fed üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.
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        Fed faizi 50 baz puan artırdı
        Haberler Ekonomi AÇIKLANDI! Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu? Son dakika Fed Başkanı Jerome Powell saat kaçta açıklama yapacak?
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