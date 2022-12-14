AÇIKLANDI! Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu? Son dakika Fed Başkanı Jerome Powell saat kaçta açıklama yapacak?

ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ DE 50 BAZ PUANDI

Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Kasım ayı faiz kararı sonrası Powell'ın şu ifadeleri dikkat çekmişti:

"Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var."