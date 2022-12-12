Uzman isimler kulislerdeki son miktarı paylaştı! İşte asgari ücrette masadaki rakam! Refah payı da eklenecek…

Aralık ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı yapıldı.
Milyonlarca çalışan yapılacak zammı beklerken, her geçen gün asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tahminler de giderek artıyor.
Konuya ilişkin alanında uzman isimler A Haber ekranlarında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunurken yapılacak zam miktarına ilişkin de tahminlerini paylaştılar.
Prof.Dr. Cemal Zehir yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin beklediği rakamı duyurdu.
BEKLENTİ 8 BİN LİRANIN ÜZERİNDE
"Tahminler ücret parametrelerine göre ortaya çıkıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de beklentinin 8 bin lira üzerinde olduğunu açıklamıştı. Ben de 8 bin lira ile 8 bin 250 lira arasında bir ücret bekliyorum."