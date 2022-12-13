Sanayide çarklar dönüyor! Üretim aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı.

SANAYİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR | VİDEO İZLE



BÜYÜMENİN AYAK SESLERİ

A Haber canlı yayınında konuyla ilgili konuşan ve sanayi üretiminde beklentilerin aşıldığına dikkat çeken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, "Bu rakamlar büyümenin ayak sesleri" dedi.



2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 ARTTI

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 arttı. Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.