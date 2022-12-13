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    • Ekonomi
    • 13.12.2022 09:09
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    • 13.12.2022 09:12
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    Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: "Saros Körfezi FSRU inşallah Ocak ayında devreye girecek"

    Son dakika haberi! Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az doğal gaz tüketimi olacağını açıkladı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Dönmez, "Türk Akım boru hattında fule yakın çalışıyoruz." dedi. Bakan Dönmez "Saros Körfezi inşallah Ocak ayında devreye girecek" ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    Bakan Dönmez’den doğal gaz açıklaması!

    Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az doğal gaz tüketimi olacağını açıkladı.

    Umman'dan LNG alımıyla ilgili de konuşan Dönmez, "Doğal gaz müzakereleri olumlu gidiyor." dedi.

    SAROS KÖRFEZİ İNŞALLAH OCAK AYINDA DEVREYE GİRECEK
    Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Dönmez, "Türk Akım boru hattında fule yakın çalışıyoruz." dedi. Bakan Dönmez "Saros Körfezi inşallah Ocak ayında devreye girecek" ifadelerine yer verdi.

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