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    • Ekonomi
    • 13.12.2022 16:04
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    • 13.12.2022 16:13
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Selden etkilenen bölgelerdeki vergi düzenlemesi: Süreler 1 ay ertelendi

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, selden etkilenen Antalya ilinin Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin Aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelendiği bildirildi.

    takvim.com.tr
    Sel bölgesinde vergi düzenlemesi! Süreler uzatıldı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız, 12 Aralık tarihinde Antalya ilinin Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen selden etkilenen mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.




    Bu kapsamda söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin Aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir.

    Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Selden etkilenen bölgelerdeki vergi düzenlemesi: Süreler 1 ay ertelendi
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