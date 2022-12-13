SED ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı SED ödemeleri yattı mı 2022? Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme takvimi!

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Aralık ayının ikinci haftasında SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından son dakika açıklama gelip gelmediği merak edildi. Peki, Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!
ARALIK AYI SED YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 Aralık ayı SED yardımı ödeme takvimi henüz açıklanmadı.
2022 SED YARDIMI NE KADAR?
SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor.
SED YARDIMI NEDİR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.