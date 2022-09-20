Enerji sisteminin garantisi Ertuğrul Gazi! Bir yıllık performansı İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl İzmir'de ise 3 yıllık tüketime denk

Enerjide attığı adımlarla Avrupa dahil birçok ülkenin önünde yer alarak vatandaşına kesintisiz enerji ulaştırma konusunda fark yaratan Türkiye, enerji sisteminde devreye aldığı farklı enstrümanlar ile de arz güvenliğini çeşitlendirdi.

ERTUĞRUL GAZİ SİGORTA OLDU

Türkiye'nin enerji arz güvenliğini teminat altına almak ve milleti ucuz ve güvenli enerji ile buluşturmak için faaliyetlerini aralıksız sürdüren BOTAŞ, 25 Haziran 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma) gemisi Ertuğrul Gazi'yi devreye aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, BOTAŞ tarafından inşa ettirilen Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi 295 metre uzunluğa, 46 metre genişliğe ve 63 metre yüksekliğe sahip bulunuyor.