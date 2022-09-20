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    • Ekonomi
    • 20.09.2022 09:22
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    • 20.09.2022 09:36
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    Enerji sisteminin garantisi Ertuğrul Gazi! Bir yıllık performansı İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl İzmir'de ise 3 yıllık tüketime denk

    Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde enerjide tam bağımsızlık için yol haritası çizilmişti. O dönemde enerji arz ve güvenliği için atılan adımlar ise bugün Türkiye'de enerjinin sigortası oldu. Türkiye’nin ilk yüzer depolama ünitesi Ertuğrul Gazi’nin 1 yıllık LNG taşıma performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl, İzmir'de ise konutların 3 yıllık tüketimine denk geliyor.

    Enerji sisteminin garantisi Ertuğrul Gazi!

    Alımı çok önce planlanan Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi Ertuğrul Gazi FSRU gemisi bir yıllık süre içerisinde yaklaşık 2,1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı.

    Sadece Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık LNG taşıma performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl, İzmir'de ise konutların 3 yıllık tüketimine denk geliyor.

    Enerjide attığı adımlarla Avrupa dahil birçok ülkenin önünde yer alarak vatandaşına kesintisiz enerji ulaştırma konusunda fark yaratan Türkiye, enerji sisteminde devreye aldığı farklı enstrümanlar ile de arz güvenliğini çeşitlendirdi.

    ERTUĞRUL GAZİ SİGORTA OLDU
    Türkiye'nin enerji arz güvenliğini teminat altına almak ve milleti ucuz ve güvenli enerji ile buluşturmak için faaliyetlerini aralıksız sürdüren BOTAŞ, 25 Haziran 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma) gemisi Ertuğrul Gazi'yi devreye aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, BOTAŞ tarafından inşa ettirilen Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi 295 metre uzunluğa, 46 metre genişliğe ve 63 metre yüksekliğe sahip bulunuyor.

        108 milyon standartmetreküp doğalgaza eşdeğer olan 170 bin metreküp LNG depolama ve günlük 28 milyon standartmetreküp gazlaştırma kapasitesi ile Türkiye'nin kesintisiz enerjiye ulaşmasında önemli bir paya sahip olarak bir yılı aşkın süredir görev yapmaya devam ediyor.

        BİR YILDA 2.1 MİLYAR METREKÜP GAZI ULUSAL SİSTEME AKTARDI
        Ertuğrul Gazi, 1 yılda yaklaşık 2,1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktarırken, sadece Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık LNG taşıma performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl, İzmir'de ise konutların 3 yıllık tüketimine denk geliyor.

        SAROS FSRU TERMİNALİ YIL SONU AÇILACAK
        Öte yandan BOTAŞ tarafından FSRU'lardan transfer edilen doğalgazın ulusal doğalgaz şebeke sistemine aktarılabilmesi için, Edirne'nin Saros Körfezi'nde Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi inşaatını sürdürüyor.
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            Haberler Ekonomi Enerji sisteminin garantisi Ertuğrul Gazi! Bir yıllık performansı İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl İzmir'de ise 3 yıllık tüketime denk
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