Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis'e Togg ile geldi: Vekillerimiz gelip görebilecek

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili ve akıllı cihazı Meclis'te boy gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Togg'un direksiyonuna geçti, Meclis'e geldi, "Togg ile Türkiye'nin 61 yıllık hayali gerçeğe dönüştü" ifadesini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yerli ve milli teknoloji hamlesi meyvelerini birer birer veriyor. İHA, SİHA teknolojisi, yerli helikopter, milli takip uçak, yerli tank, milli savaş gemisi ve denizaltı derken; Türkiye 1961'lerde başlattığı ancak gerisini getiremediği yerli otomobil üretiminde de bir ilke imza attı. Başkan Erdoğan, 29 Ekim'de banttan inen Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışında, "Togg, Türkiye'nin, 85 milyonun ortak gururudur. Togg prestijli bir Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir" demişti. Mustafa Varank, dün, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerine, yerli otomobil Togg ile geldi. Bakan Varank'a, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay eşlik etti. Varank, muhalefet partilerinin kendisine "Niye Togg ile gelmediniz" dediğini hatırlatarak, "Ben de onların tavsiyelerine uydum, Togg'u buraya getirdim. Milletvekillerimiz gelip görebilecek. Bu bir vizyon projesi" diye konuştu.