2022 Birikim Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hisse kodu...

Birikim Varlık halka arz sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bu ay Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) halka arzı için onay alan Birikim Varlık A.Ş.'nin talep toplama işlemi geçtiğimiz günlerde son buldu. Söz konusu halka arzda talep toplama süreci 9 Aralık Cuma mesai bitiminde sona erdi. Peki, Birikim Varlık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Birikim Varlık borsada ne zaman işlem görecek? işte merak edilenler haberimizde...
BİRİKİM VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Henüz sonuçlar için açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır!
BİRİKİM VARLIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde, 14,20 TL Sabit Fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir.