2022 Birikim Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hisse kodu...

Birikim Varlık halka arz sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bu ay Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) halka arzı için onay alan Birikim Varlık A.Ş.'nin talep toplama işlemi geçtiğimiz günlerde son buldu. Söz konusu halka arzda talep toplama süreci 9 Aralık Cuma mesai bitiminde sona erdi. Peki, Birikim Varlık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Birikim Varlık borsada ne zaman işlem görecek? işte merak edilenler haberimizde...