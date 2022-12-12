12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Aralık ayı evde bakım maaşı YATTI MI? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Aralık evde bakım parasının yatıp yatmadığını kontrol eden aileler, evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 12 ARALIK
Evde bakım maaşı henüz yatmaya başlamadı. Evde bakım paralarının ayın 15'i ila 31'i arasında yatırılması bekleniyor.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.