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    • Ekonomi
    • 12.12.2022 08:55
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    • 12.12.2022 08:55
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    12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Aralık ayı evde bakım maaşı YATTI MI? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi 12 Aralık Pazartesi günü de araştırılıyor. Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Bu maaşı alan vatandaşlar da evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorguluyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden de evde bakım maaşlarını sorgulamak mümkün. Peki, 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Yanıtı haberimizde...

    takvim.com.tr
    12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022!

    Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Aralık evde bakım parasının yatıp yatmadığını kontrol eden aileler, evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 12 ARALIK

    Evde bakım maaşı henüz yatmaya başlamadı. Evde bakım paralarının ayın 15'i ila 31'i arasında yatırılması bekleniyor.

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

        Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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        Haberler Ekonomi 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Aralık ayı evde bakım maaşı YATTI MI? e-Devlet sorgulama ekranı!
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