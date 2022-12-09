Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.12.2022 10:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2022 10:16
    ABONE OL

    İndirim rüzgarı sürüyor! Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzinde 10 ay sonra bir ilk

    Son dakika haberine göre, akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor. Benzine dün gelen 2 lira 13 kuruşluk indirimin ardından yeni indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 75 kuruş daha düşecek. Böylece son indirim le birlikte benzin 10 ay sonra ilk defa 17 lirayı görecek. İşte 9 Aralık güncel akaryakıt benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları...

    takvim.com.tr
    Akaryakıta bir indirim daha! Benzinde 10 ay sonra bir ilk

    Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorine dün gelen indirimlerin ardından benzin grubuna bir indirim haberi daha geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine indirim geliyor.

    BRENT PETROLDE SON DURUM
    Önceki kapanışını 76,15 dolar seviyesinden yapan Brent petrol varil fiyatı yukarı yönlü harekete geçti. Son kapanışa göre yüzde 0,54'lük artış yaşayan Brent petrol varil fiyatı saat 09.30 itibarıyla 76,56 dolar seviyesinde işlem görüyor. Brent petrol gün içinde ise en düşük 75,74 doları en yüksek ise 79,17 doları gördü.

    BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA
    Dün uygulanan 2 lira 13 kuruşluk indirimin arından benzin fiyatları 3 ay sonra yeniden 18 liraya kadar düşmüştü. Sektör kaynaklarına göre yurt dışı ürün fiyatlarındaki gerilemeden dolayı benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruşluk bir indirim daha gelmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir diyat değişimi beklenmiyor.

        BENZİNDE 10 AY SONRA BİR İLK
        Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde benzin 18 liranın altına düşerek 17 lirayı görecek. İndirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 17,30 liraya Ankara ve İzmir'de ise 17,50 lira seviyelerine düşecek. Benzinin litresi en son 4 Mart 2022 tarihinde 17,94 liradan satılıyordu.

        9 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
        Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 9 Aralık 2022 Cuma günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 21,02 TL
        Benzin: 18,05 TL
        Otogaz-LPG: 10,82 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 21,04 TL
        Benzin: 18,06 TL
        Otogaz-LPG: 10,46 TL

        ANKARA'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 21,17 TL
        Benzin: 18,23 TL
        Otogaz-LPG: 10,78 TL

        İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 21,24 TL
        Benzin: 18,23 TL
        Otogaz-LPG: 10,49 TL

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Vakıf Katılım
        Haberler Ekonomi İndirim rüzgarı sürüyor! Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzinde 10 ay sonra bir ilk
            SON DAKİKA