BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA

Dün uygulanan 2 lira 13 kuruşluk indirimin arından benzin fiyatları 3 ay sonra yeniden 18 liraya kadar düşmüştü. Sektör kaynaklarına göre yurt dışı ürün fiyatlarındaki gerilemeden dolayı benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruşluk bir indirim daha gelmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir diyat değişimi beklenmiyor.