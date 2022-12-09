TOKİ’den Sözcü'nün ‘3 yıllık TOKİ projesi yeni diye sunuldu’ haberine açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

CHP'nin yalan organı Sözcü gazetesinin 7 Aralık'ta yayınladığı "Üç yıldır tek çivi çakılmayan TOKİ projesi yeniymiş gibi sunuldu" haberine TOKİ'den açıklama geldi.
TOKİ, "Süreç bu durumdayken Pamukkale Meclis Üyesi tarafından yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, spekülatif amaçlı ve idaremizi yıpratmayı hedeflediği aşikardır" dedi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Haberde 'Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'ndeki 534 bin metrekarelik 195 numaralı parsel için üç yıl önce 450 konut projesinin açıklandığı ve ilk Evim projesinde 500 bin konut projesine dahil edildiği' yönünde asılsız iddialar bulunmaktadır. İlgili habere konu olan alanda aşağıda detayı verilen, 2020 yılında açıklanan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Kampanyasında kapsamında yer alan projelerimiz bulunmaktadır.
"İdaremizce 100 Bin Konut Kampanyası kapsamında; Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Kocadere ve Yeniköy mevkiinde 2 proje planlanmış ve talep toplanmıştır. Kocadere mevkiinde yer alan 439 adet konutluk projenin ihalesi 18.08.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ancak söz konusu iş 5546 sayılı kanun kapsamında tasfiye edilmiş olup 05.01.2023 tarihinde ikmal ihalesi gerçekleştirilecektir.