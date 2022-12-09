TOKİ’den Sözcü'nün ‘3 yıllık TOKİ projesi yeni diye sunuldu’ haberine açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

YIPRATMA AMAÇLI

"Bugüne kadar vatandaşlarımızın teveccühü ile nasıl 5 milyonu aşkın vatandaşımızı ev sahibi yaptıysak aynı azim ve gayretle tüm engelleme ve karalamalara rağmen yeni konutları da tamamlayarak vatandaşlarımıza olan taahhüdümüzü yerine getireceğiz. Süreç bu durumdayken Pamukkale Meclis Üyesi tarafından yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, spekülatif amaçlı ve idaremizi yıpratmayı hedeflediği aşikardır."