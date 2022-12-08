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    • Ekonomi
    • 08.12.2022 16:58
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    • 08.12.2022 17:02
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    Asgari ücret, EYT, sözleşmeliye kadro, memur ve emekliye zam... AK Parti yeni tarih vererek açıkladı: İyi dokunuşlar olacak

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonların beklediği EYT yasası, sözleşmeli personele kadro çalışması, asgari ücret ve memur ve emekli maaşlarına zam ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrette alım gücünü artıracak ücretin ortaya konulacağını belirten Akbaşoğlu, memur ve emekli maaşlarına da iyi dokunuşlar yapılacağını söyledi. Akbaşoğlu, milyonların beklediği EYT yasası ve sözleşmeli personele kadro çalışmasının da en geç 1 ay sonra hayata geçirileceğini açıkladı.

    AJANSLAR
    EYT ve sözleşmeliye kadro için yeni tarih

    Çankırı'da, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde yapılan evler için düzenlenen kura çekimi töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret, memeur ve emeklilerin maaşı, sözleşmeli personele kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    "ALIM GÜCÜNÜ YUKARI ÇEKECEĞİZ"
    Asgari ücretle ilgili konuşan AK Partili Akbaşoğlu, "Hep beraber ekonomik noktadaki sıkıntıların da giderilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bir asgari ücret görüşmeleri sürecindeyiz. Aralık aynın ortasına doğru, en fazla iki ay içerisinde bu işler neticelenmiş, asgari ücretle ilgili vatandaşımızın alım gücünü yukarı doğru çekecek ücreti Çalışma Bakanlığımız nezdinde ortaya koyacağız. Hem işçimizi destekleyeceğiz hem işverenimizi destekleyeceğiz" dedi.

    "MEMEUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA İYİ DOKUNUŞ YAPILACAK"
    Memur ve emekli maaşlarına ocakta iyi dokunuşlar yapılacağını belirten Akbaşoğlu, "İşçi, memur ya da emekli kardeşlerimizin taksitlerini ödeyebilmesi için elimizden geleni imkanlar ölçüsünde, en iyisini ortaya koyması sureti içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bütün emekli vatandaşlarımızın, bütün insanımızın durumunu daha da iyileştirmek için Ocak başında dokunuşları yapacağız" diye konuştu.

    3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili çalışmaların Ocak ayında tamamlanacağını ifade eden AK Parti'li Akbaşoğlu, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT sorununun çözümüne ilişkin yasal çalışmaların en geç 1 ay sonra hayata geçireceklerini belirtti.

        MEMUR VE EMEKLİLERE 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ
        "3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeyi yaptık, Temmuz'da hayata geçirdik. 15 Ocak itibari ile 3600 ek gösterge bütün memur ve emeklilerimiz için yürürlüğe girmiş olacak. Bunun olumlu faydalarını hep beraber görmüş olacağız."

        EYT VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN YENİ TARİH
        Geçtiğimiz yıl "5 adım atacağız" şeklinde verdikleri sözü hatırlatan Akbaşoğlu, bunlardan üçünün gerçekleştiğini sözleşmeli personele kadro ve EYT ile ilgili yasalaştırma çalışmaları için Ocak 2023'ü işaret ederek şunları dile getirdi:

        "Aynı zamanda 500 bine yakın kamuda, belediyelerde, bakanlıklarda çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B statüsüne göre çalışan sözleşmeli personelimizi kadroya geçirmenin hazırlığı içerisindeyiz. Milletvekili arkadaşlarımızla bu kanun teklifinin çalışmalarını yapıyoruz. EYT'li kardeşlerimizin durumu var. Geçen sene bir söz vermiştik. 5 adım atacağız demiştik. 3'ünü yasalaştırdık. Sözleşmeli personel ve EYT'liler ile ilgili de Aralık ayının sonuna kadar yasalaştırma yapacağız demiştik. Takvim çerçevesinde Aralık'ın sonu olmaz da Ocak'ın başı olur. En fazla 1 hafta sarkma olur. Ama en geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz"

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        Haberler Ekonomi Asgari ücret, EYT, sözleşmeliye kadro, memur ve emekliye zam... AK Parti yeni tarih vererek açıkladı: İyi dokunuşlar olacak
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