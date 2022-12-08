Asgari ücret, EYT, sözleşmeliye kadro, memur ve emekliye zam... AK Parti yeni tarih vererek açıkladı: İyi dokunuşlar olacak

"MEMEUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA İYİ DOKUNUŞ YAPILACAK"

Memur ve emekli maaşlarına ocakta iyi dokunuşlar yapılacağını belirten Akbaşoğlu, "İşçi, memur ya da emekli kardeşlerimizin taksitlerini ödeyebilmesi için elimizden geleni imkanlar ölçüsünde, en iyisini ortaya koyması sureti içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bütün emekli vatandaşlarımızın, bütün insanımızın durumunu daha da iyileştirmek için Ocak başında dokunuşları yapacağız" diye konuştu.

3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili çalışmaların Ocak ayında tamamlanacağını ifade eden AK Parti'li Akbaşoğlu, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT sorununun çözümüne ilişkin yasal çalışmaların en geç 1 ay sonra hayata geçireceklerini belirtti.