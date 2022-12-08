Asgari ücret, EYT, sözleşmeliye kadro, memur ve emekliye zam... AK Parti yeni tarih vererek açıkladı: İyi dokunuşlar olacak

Çankırı'da, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde yapılan evler için düzenlenen kura çekimi töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret, memeur ve emeklilerin maaşı, sözleşmeli personele kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"ALIM GÜCÜNÜ YUKARI ÇEKECEĞİZ"
Asgari ücretle ilgili konuşan AK Partili Akbaşoğlu, "Hep beraber ekonomik noktadaki sıkıntıların da giderilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bir asgari ücret görüşmeleri sürecindeyiz. Aralık aynın ortasına doğru, en fazla iki ay içerisinde bu işler neticelenmiş, asgari ücretle ilgili vatandaşımızın alım gücünü yukarı doğru çekecek ücreti Çalışma Bakanlığımız nezdinde ortaya koyacağız. Hem işçimizi destekleyeceğiz hem işverenimizi destekleyeceğiz" dedi.
"MEMEUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA İYİ DOKUNUŞ YAPILACAK"
Memur ve emekli maaşlarına ocakta iyi dokunuşlar yapılacağını belirten Akbaşoğlu, "İşçi, memur ya da emekli kardeşlerimizin taksitlerini ödeyebilmesi için elimizden geleni imkanlar ölçüsünde, en iyisini ortaya koyması sureti içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bütün emekli vatandaşlarımızın, bütün insanımızın durumunu daha da iyileştirmek için Ocak başında dokunuşları yapacağız" diye konuştu.
3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili çalışmaların Ocak ayında tamamlanacağını ifade eden AK Parti'li Akbaşoğlu, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT sorununun çözümüne ilişkin yasal çalışmaların en geç 1 ay sonra hayata geçireceklerini belirtti.