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    • 01.12.2022 22:36
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    '128 milyar'da çuvallayan muhalefetin '100 milyar dolarlık kaynak' iftirası da çürütüldü! Yok böyle ikiyüzlülük: Hani rezervler eksideydi?

    '128 milyar' yalanında çuvallayan muhalefetin Merkez Bankası'nı hedef alan algı, kara propaganda ve manipülasyonlarına bir yenisi daha eklendi. CHP yandaşı Sözcü Gazetesi, dövizin baskılanması için 100 milyar dolarlık kaynak kullanıldı yalanını dolaşıma soktu. Davutoğlu ve Babacan'a yakın Karar da bu iftiraya hem manşetinde hem de yazarları aracılığıyla çanak tuttu. Öte yandan İYİ Partili Bilge Yılmaz da rezervlerin eksi 60 milyar dolar seviyesinde olduğunu iddia etti. Bu kirli iftira furyası, Merkez Bankası'nın net rezervlerini açıklamasıyla adeta bozguna uğradı. Takvim.com.tr, bozguna uğrayan muhalefetin Merkez Bankası üzerinden yürüttüğü müfteri siyaseti sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Hani rezervler eksideydi? İkiyüzlü siyasetin deşifresi

    Türkiye seçimlere giderayak, muhalefetin yalan, algı, kara propaganda ve kirli manipülasyonlarına maruz kalıyor.

    Türk siyasetini kirleten bu kirli hamleler kimi zaman CHP'den kimi zaman İYİ Parti'den kimi zaman ise Millet İttifakı çatısı altında bulunan diğer mahfillerden geliyor.

    Muhalefetin bu tarz bel altı operasyonlarına maruz kalan yegane adres ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.


    YAKIN SİYASİ TARİHİN EN BÜYÜK İFTİRASI
    Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu ve saz ekibi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "128 milyar dolar nerede?" yalanını dolaşıma sokup, kara propaganda faaliyetleri yürütmüştü.

    Kılıçdaroğlu, "Sen ve damadınız el ele verdiniz 128 milyar doları Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz!" şeklinde skandal sözler sarf etmişti.

    Yurt dışındaki rezervlerin Türkiye'ye kazandırılmasında önemli bir rol oynayan Albayrak ise atılan bu iftirayı yargıya taşımış, CHP ve avaneleri tazminata mahkum olmuştu. Albayrak tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlamıştı.

    Yakın siyasi tarihin en büyük iftiralarından biri olan "128 milyar dolar nerede?" yalanından umduğunu bulamayan muhalefet, kısır siyasetini perdelemek, kifayetsizliklerini gölgelemek için hükümeti yine Merkez Bankası üzerinden hedef aldı.


    Sözcü'de Mehtap Özcan Öztürk imzasıyla yayınlanan o haber

    CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde "100 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK KULLANILDI" başlıklı haberi servis ederek kirli bir manipülasyonun fitilini ateşledi.



        Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesi de takvim yaprakları 18 Kasım'ı gösterdiğinde "100 MİLYAR DAHA GİTTİ" manşetini attı.

        Söz konusu iftira ve algılara dayalı haberde "128 milyarın üstüne borç para da satıldı" ifadelerini kullandı.



        Aynı gazetenin dijital ayağında ise provokasyon perçinlendi... İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Karar TV'de "Şu an Merkez Bankası'nın rezervi kabaca söylüyorum, eksi 60 milyar dolar. Olmayan paramızı satıyoruz" yalanına sarıldı.



        Karar'da süregelen müfteri haber furyası tüm hızıyla devam ederken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla ön plana çıkan gazeteci Taha Akyol da köşesinde kaleme aldığı yazıyla operasyonun parçası oldu.

        Akyol, Türkiye'nin %10 civarında dolar faiziyle borçlandığını iddia ederek, seçimlerden sonra 'tufan' olacağını söyledi.

        Türkiye'nin bir kaynağa ihtiyacı olduğunu ve bu kaynağın IMF'yi bile aşacağını söyleyen Taha Akyol büyük tepki çekti.

            İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın Merkez Bankası'nın rezervi eksilerde yalanını geride bıraktığımız yıl CHP'li Faik Öztrak da dillendirmişti.

            Öztrak, 22 Şubat 2021'de Merkez Bankası net rezervlerinin eksi 57 milyar dolar olduğunu iddiasıyla kirli bir algıya imza atmıştı.



            Aynı Öztrak, 29 Nisan 2021 tarihinde de '128 Milyar Dolar Nerede' iftirasına sığınarak net rezervler eksi 43,4 milyar dolar paylaşımını yapmıştı.



            MUHALEFET VE YANDAŞLARININ İFTİRASI ÇÜRÜTÜLDÜ
            Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, net rezervlerinin 9 ayın en yüksek seviyesinde olduğunu duyurdu.

            Bankanın net rezervleri 122 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

            Böylelikle "128 milyar dolar nerede" yalanına sığınanlar ve "100 milyar dolarlık kaynak kullanıldı" iftirasını atan muhalefet ve yandaşı meydanın kara propagandası çürütüldü.
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            Haberler Güncel '128 milyar'da çuvallayan muhalefetin '100 milyar dolarlık kaynak' iftirası da çürütüldü! Yok böyle ikiyüzlülük: Hani rezervler eksideydi?
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