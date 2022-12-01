'128 milyar'da çuvallayan muhalefetin '100 milyar dolarlık kaynak' iftirası da çürütüldü! Yok böyle ikiyüzlülük: Hani rezervler eksideydi?





MUHALEFET VE YANDAŞLARININ İFTİRASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, net rezervlerinin 9 ayın en yüksek seviyesinde olduğunu duyurdu.



Bankanın net rezervleri 122 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Böylelikle "128 milyar dolar nerede" yalanına sığınanlar ve "100 milyar dolarlık kaynak kullanıldı" iftirasını atan muhalefet ve yandaşı meydanın kara propagandası çürütüldü.