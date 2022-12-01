'128 milyar'da çuvallayan muhalefetin '100 milyar dolarlık kaynak' iftirası da çürütüldü! Yok böyle ikiyüzlülük: Hani rezervler eksideydi?

Türkiye seçimlere giderayak, muhalefetin yalan, algı, kara propaganda ve kirli manipülasyonlarına maruz kalıyor.
Türk siyasetini kirleten bu kirli hamleler kimi zaman CHP'den kimi zaman İYİ Parti'den kimi zaman ise Millet İttifakı çatısı altında bulunan diğer mahfillerden geliyor.
Muhalefetin bu tarz bel altı operasyonlarına maruz kalan yegane adres ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.
Kılıçdaroğlu, "Sen ve damadınız el ele verdiniz 128 milyar doları Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz!" şeklinde skandal sözler sarf etmişti.
YAKIN SİYASİ TARİHİN EN BÜYÜK İFTİRASI
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu ve saz ekibi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "128 milyar dolar nerede?" yalanını dolaşıma sokup, kara propaganda faaliyetleri yürütmüştü.
Yurt dışındaki rezervlerin Türkiye'ye kazandırılmasında önemli bir rol oynayan Albayrak ise atılan bu iftirayı yargıya taşımış, CHP ve avaneleri tazminata mahkum olmuştu. Albayrak tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlamıştı.
Yakın siyasi tarihin en büyük iftiralarından biri olan "128 milyar dolar nerede?" yalanından umduğunu bulamayan muhalefet, kısır siyasetini perdelemek, kifayetsizliklerini gölgelemek için hükümeti yine Merkez Bankası üzerinden hedef aldı.
Sözcü'de Mehtap Özcan Öztürk imzasıyla yayınlanan o haber
CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde "100 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK KULLANILDI" başlıklı haberi servis ederek kirli bir manipülasyonun fitilini ateşledi.