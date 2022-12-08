Asgari ücret zammı herkese yansıyacak! Çalışana, işsize, stajyere, anneye, hastaya...

Milyonların gözü yeni asgari ücrette. Asgari ücrette 1 Ocak'ta yapılacak artışı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlarken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Belirlenecek tutar sadece bu ücretle çalışanları değil, çok geniş bir kesimi etkileyecek.
Türk-İş asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olduğunu, bunun altını kabul etmeyeceklerini söylemişti. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı anketten ise kamuoyunun yeni yıldaki ortak asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira olarak çıktı. Peki bu tutarlar milyonlara nasıl yansıyacak? İşte yanıtı:
ASGARİ ÜCRET: Asgari ücret net 7 bin 785 lira olursa, brütü 9 bin 159 lirayı bulacak. Asgari ücret net 7 bin 845 lira olursa da brüt asgari ücret 9 bin 229 liraya ulaşacak. Yeni asgari ücret, vergi indirimi dolayısıyla asgari ücretin üzerinde çalışanların eline geçen net ücretleri de artıracak. Asgari ücretin artırılmasıyla ücret ve maaş geliri elde eden tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükselecek.