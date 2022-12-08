Asgari ücret zammı herkese yansıyacak! Çalışana, işsize, stajyere, anneye, hastaya...





İSTEĞE BAĞLI SİGORTA: İsteğe bağlı sigorta priminde de en düşük ve en yüksek tutar yeni asgari ücretle değişecek. Halen isteğe bağlı sigorta ödeyenler aylık en az 2 bin 70 lira veriyor. En yüksek de bunun 7.5 katı ödeniyor. Yeni asgari ücret en az net 7 bin 785 lira olursa en düşük isteğe bağlı sigorta primi 2 bin 930 liraya çıkacak. Anketten çıkan 7 bin 845 liralık asgari ücrete göre ise isteğe bağlı primi en düşük 2 bin 953 lirayı bulacak.



BES: Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılımda çalışanlar her ay brüt maaşlarının yüzde 3'ü kadar ödeme yapıyor. Bu tutar şu an 194,13 lira. Net asgari ücret net 7 bin 785 lira olursa 194,13, 7 bin 864 lira olursa 276,89 liraya çıkacak.