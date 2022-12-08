BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

Brent petroldeki düşüş ve ABD piyasalarının açılmasının yurt dışı ürün fiyatları sert çakıldı. Fiyatlardaki bu gerileme yurt içinde de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin ve motorine 8 Aralık 2022 perşembe gününden itibaren büyük indirim geldi. Benzinin litresi 2 lira 13 kuruşluk indirimin ardından 3 ay sonra 18 lirayı gördü. Motorinin litresi ise 1 lira 89 kuruşluk indirimle 21 lira seviyelerine kadar geriledi.