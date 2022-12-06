Cumhurbaşkanlığı’ndan Turkuvaz Medya’ya ödül

BÜYÜK FIRSATLAR VAR

Hangi inanca, görüşe, kökene sahip olursa olsun hiçbir vatandaşın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, hayallerine giden yolda suni engellerle karşılaşmadığı bir iklimi Türkiye'de hakim kıldıklarını belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ülkemiz insan kaynağının daha iyi yönetimi noktasında kurumsal kapasitemizi daha da güçlendirdik" mesajı verdi.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay "Türkiye'yi bir yetenek üssü haline getirmeliyiz. Güç dengeleri değişiyor. Güç dengelerinin değiştiği, kağıtların yeniden karıldığı bu düzende Türkiye kendini etkin bir konuma getirmeli. Önümüzde çok büyük fırsatlar var. Bu yüzyılın yeni yetenek üssü olmaya talibiz" dedi.

EN GÜÇLÜ ADAYIZ

Atay "TEKNOFEST kuşağı ile ülkemiz yeni yüzyılın yetenek üssü olmayı hak etmektedir" diye konuştu. Türkiye'nin yetenek kapasitesinin çok yüksek olduğunu söyleyen Atay, kamu ve özel sektörün elele vermesi gerektiğine vurgu yaptı. "Disiplinlerarası işbirliği şart" diyen Atay, insan kaynaklarında 5 yıllık geleceği planlayacaklarını belirtti.