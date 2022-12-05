Türkiye ile Kazakistan başkentleri arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı

İlk seferin 140 yolcuyla yapıldığını kaydeden Yıldız, "Dönüşte de 160 yolcumuz var. Biz aslında havadan bir köprü kuruyoruz. Köprüler ne kadar kolaysa insanlar o kadar birbirleri arasında gidip gelebilir. Biz de bugün Ankara-Astana arasındaki köprümüzü kurduk. Bu köprü bundan sonra hep baki kalacaktır ve insanlar bunu kullanarak seyahat edecektir. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Özellikle başkent olması ayrı güzel." değerlendirmesinde bulundu.

AnadoluJet, Ankara-Astana güzergahında ilk etapta haftada iki sefer düzenleyecek.