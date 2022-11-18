THY’den yurt dışına gidecek öğrenci ve öğretim görevlilerine yüzde 15 indirim

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında gerçekleşen törende konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bayrak taşıyıcı olarak öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizden isteğimiz hayal kurup ülkemizin geleceği için hedefler belirlemeleri ve bu yolda çalışmaktan hiç vazgeçmemeleri... Biz onları hedeflerine taşımaya daima hazırız. Türkiye Ulusal Ajansı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin bu noktada onlara önemli bir destek olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
40 KİLO BAGAJ HAKKIYLA UÇUŞLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLECEKLER
İndirimin yurt dışına çıkış ve dönüşlerde kullanılacak tüm uçuşları kapsadığını aktaran Bolat, "Milletimize daha iyi hizmet etmek ve hayatını kolaylaştırmak için iş birliğine bir yenisini daha ekliyoruz. Son 20 yılda markamız büyüdü ve küresel bir güç haline geldi. En büyük hizmet havayolunu halkın yoluna dönüştürmek. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamada büyük rol üstlenen Türk Hava Yolları, bugün üstlendiği sorumluluğu başarıyla sürdürüyor. Havacılıktaki büyümeden kendi vatandaşlarımızı faydalandırmak ve havayolunu halkın yoluna dönüştürmek. Hava yoluna gösterilen teveccüh bunu başardığımızı gösteriyor.
Bugün imza altına alacağımız protokol kapsamında, Erasmus Plus ve Avrupa Dayanışma Protokolü kapsamında biletlerde yüzde 15 indirim alacaktır. Bu indirimin yurt dışına çıkış ve dönüşlerde kullanılacak tüm uçuşları kapsamıdır. Gidiş dönüş havalimanları farklı da olsa bu indirimden faydalanacaktır. Özel yolcu programımıza kayıt olarak buradan aldıkları üyelik numaralarını sisteme kaydetmeleridir. Bugün itibariyle yürürlüğe girecektir. Sistemde aldıkları kodla indirimden faydalanabilecek ve 40 kilo bagaj hakkıyla uçuşlarını gerçekleştirebileceklerdir" diye konuştu.