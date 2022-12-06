Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle rekor kırarak 140 dolar seviyelerini gören Brent petrol savaş öncesi seviyesinin de altına düşerek 80 dolar seviyesine geriledi. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansırken vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.