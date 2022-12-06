Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle rekor kırarak 140 dolar seviyelerini gören Brent petrol savaş öncesi seviyesinin de altına düşerek 80 dolar seviyesine geriledi. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansırken vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.
BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 82,68 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı güne yükselişle başladı. Yüzde 0,53 artış görülen Brent petrolün varili 83,13 dolardan işlem görüyor. Brent petrol, saat 08.50 itibarıyla gün içinde en düşük 82,52 en yüksek ise 88,44 doları gördü.
MOTORİNE İNDİRİM POMPADA
Brent petroldeki düşüş serüveninde art arda gelen indirimlerin ardından kasım ayına 26,36 TL'den giren motorin grubu ayın son gününde gelen indirimin ardından 22,43 TL'ye düşmüştü. Kasım boyunca yaklaşık 4 lira düşen motorine 3 Aralık Cumartesi günü gelen 1 lira 16 kuruşluk zammın ardından ilk indirim haberi geldi. Motorine 6 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere gelmesi beklenen 69 kuruş indirim pompaya yansıdı. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.