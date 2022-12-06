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    • Ekonomi
    • 06.12.2022 09:14
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    • 06.12.2022 09:24
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    Motorine indirim pompaya yansıdı

    Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Motorine gelen son zammın ardından 68 kuruş indirim pompaya yansıdı. İşte güncel benzin, motorin (mazot) otogaz fiyatları…

    takvim.com.tr
    Motorine indirim pompada

    Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle rekor kırarak 140 dolar seviyelerini gören Brent petrol savaş öncesi seviyesinin de altına düşerek 80 dolar seviyesine geriledi. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansırken vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

    BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
    Önceki kapanışını 82,68 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı güne yükselişle başladı. Yüzde 0,53 artış görülen Brent petrolün varili 83,13 dolardan işlem görüyor. Brent petrol, saat 08.50 itibarıyla gün içinde en düşük 82,52 en yüksek ise 88,44 doları gördü.

    MOTORİNE İNDİRİM POMPADA
    Brent petroldeki düşüş serüveninde art arda gelen indirimlerin ardından kasım ayına 26,36 TL'den giren motorin grubu ayın son gününde gelen indirimin ardından 22,43 TL'ye düşmüştü. Kasım boyunca yaklaşık 4 lira düşen motorine 3 Aralık Cumartesi günü gelen 1 lira 16 kuruşluk zammın ardından ilk indirim haberi geldi. Motorine 6 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere gelmesi beklenen 69 kuruş indirim pompaya yansıdı. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

        Motorin son indirimin ardından İstanbul'da ortalama 22,92 liradan, Ankara'da 23,06 liradan İzmir'de ise 23,13 liradan satılıyor.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
        Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 6 Aralık 2022 Salı günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 22,91 TL
        Benzin: 20,18 TL
        Otogaz-LPG: 10,82 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 22,93 TL
        Benzin: 20,19 TL
        Otogaz-LPG: 10,46 TL

        ANKARA'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 23,06 TL
        Benzin: 20,35 TL
        Otogaz-LPG: 10,78 TL

        İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 23,13 TL
        Benzin: 20,36 TL
        Otogaz-LPG: 10,49 TL

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