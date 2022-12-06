Turizmde altın dönem! Pandemi izleri silindi rekor kapıyı çaldı

Türkiye, 2018 ve 2019 yıllarında başarılı bir turizm sezonu geçirmişti. 2018'de 46 milyon, 2019'da ise 52 milyon ziyaretçi ağırlandı. 2020 yılında ise daha büyük başarılara imza atılması hedefleniyordu. Bu kez de hedefte 58 milyon turist ve 40 milyar doların üzerinde bir turizm geliri elde etmek vardı. Ancak, hiç hesapta olmayan COVID-19 pandemisi ile karşılaşıldı. Pandemiyle birlikte başlatılan seyahat yasakları tüm dünyada olduğu gibi ülkedeki turizmi de olumsuz etkiledi. Alınan önlemlerle, Türkiye 2020'de ziyaretçi sayısı olarak yüzde 68, gelirde ise yüzde 65 oranında bir daralma yaşadı.
1 MİLYON FARK KALDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapılan atılımlarda pandemi öncesindeki 2019 rakamlarına yaklaşmayı başardı. 2019'un ilk 10 aylık döneminde 40 milyon 719 bin 786 yabancı vatandaş geldi. Bu rakam yurtdışı ikametli vatandaşların da eklenmesiyle 46 milyon 382 bin 537'e ulaşmıştı. 2022'nin ocak-ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının 39 milyon 613 bin 471'e yükseldiği kaydedildi. Yurtdışı ikametli vatandaşların da eklenmesiyle bu rakam 45 milyon 50 bin 97'ye yükseldi. Böylece yabancı turist rakamlarında 2019 ile aradaki fark 1 milyon 106 bin 315 ziyaretçiye indi.
EKİMDE YÜZDE 38'LİK ARTIŞ
Geçtiğimiz ekim ayında, ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısında da 2021'in aynı ayına göre yüzde 38.36'lık artış kaydedildi. Ekim ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı 4 milyon 803 bin 198'e ulaştı. Bu yabancı ziyaretçinin 176 bin 193'ü de (yüzde 3.67) günübirlikçilerden oluştu. 2019'un ekim ayında ise 4 milyon 291 bin 574 yabancı ziyaretçi gelmişti. Böylelikle 2019'un rekoru kırılmış oldu.