Turizmde altın dönem! Pandemi izleri silindi rekor kapıyı çaldı

Türkiye, 2018 ve 2019 yıllarında başarılı bir turizm sezonu geçirmişti. 2018'de 46 milyon, 2019'da ise 52 milyon ziyaretçi ağırlandı. 2020 yılında ise daha büyük başarılara imza atılması hedefleniyordu. Bu kez de hedefte 58 milyon turist ve 40 milyar doların üzerinde bir turizm geliri elde etmek vardı. Ancak, hiç hesapta olmayan COVID-19 pandemisi ile karşılaşıldı. Pandemiyle birlikte başlatılan seyahat yasakları tüm dünyada olduğu gibi ülkedeki turizmi de olumsuz etkiledi. Alınan önlemlerle, Türkiye 2020'de ziyaretçi sayısı olarak yüzde 68, gelirde ise yüzde 65 oranında bir daralma yaşadı.