Gurur gecesi! ATV, Altın Kelebek Ödülleri'nde 6 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu

BU yıl 48. Kez düzenlenen ödül töreninde, televizyon ve müzik dünyasının parlayan yıldızları arasında Müge Anlı, Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Bir Küçük Gün Işığı dizisinin küçük oyuncusu Azra Aksu da yerini aldı. 2022 yılına damga vuran isimler birçok dalda ödüllendirilirken ATV 6 ayrı kategoride ödül aldı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert pr4ogramı "En İyi Kadın Sunucu" ve "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünü aldı.
"En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü ise "Bir Küçük Gün Işığı"ndaki performansıyla Azra Aksu aldı.