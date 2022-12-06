Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gurur gecesi! ATV, Altın Kelebek Ödülleri'nde 6 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu

    Altın Kelebek Ödülleri, geçtiğimiz gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlülerin şıklık yarışına girdiği törende ATV, 6 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu.

    ATV’nin gurur gecesi

    BU yıl 48. Kez düzenlenen ödül töreninde, televizyon ve müzik dünyasının parlayan yıldızları arasında Müge Anlı, Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Bir Küçük Gün Işığı dizisinin küçük oyuncusu Azra Aksu da yerini aldı. 2022 yılına damga vuran isimler birçok dalda ödüllendirilirken ATV 6 ayrı kategoride ödül aldı.



    Müge Anlı ile Tatlı Sert pr4ogramı "En İyi Kadın Sunucu" ve "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünü aldı.



    "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü ise "Bir Küçük Gün Işığı"ndaki performansıyla Azra Aksu aldı.

            Ünlü isimler birbirleriyle şıklık yarışına girdi.



            EZGİ MOLA



            DEMET ÖZDEMİR



            TÜLİN ŞAHİN
                CHP’nin ettiği rezil küfür tutanaklarda
                Haberler Saklambaç Gurur gecesi! ATV, Altın Kelebek Ödülleri'nde 6 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu
                    SON DAKİKA