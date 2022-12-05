Enflasyon açıklandı zamlar netleşti! Memur ve memur emeklisine yeni maaş! İşte 2023 zamlı güncel liste

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı, milyonların Ocak zammı için ipucu geldi.
Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde .. olarak gerçekleşti. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15,11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Bu veriye göre kesin oran ortaya çıkacak.
MEMURA EN AZ 10.480 TL
Şu ana kadar oluşan orana göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya yükselecek.