2023 asgari ücrete enflasyon ayarı! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon açıklandı asgari ücret zammı değişti

2022 TAHMİNLERİNE DE BAKILACAK

Tabii yeni asgari ücrette Aralık ayı ve 2022 yılı enflasyon tahminleri de etkili olacak. 2022 yılı enflasyon tahminleri ise yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor. Bu oran da dikkate alınarak asgari ücret belirlenebilir. Eğer yıllık enflasyon formülü uygulanarak bu tutarlar dikkate alınırsa yeni asgari ücret 9 bin 75-9 bin 360 lira aralığına yükselebilecek. Enflasyonun bir diğer yansıtılma formülü ise Temmuz artışı dikkate alınarak yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılmıştı. Bu artış da dikkate alınarak yıllık enflasyon tahmini yansıtılırsa asgari ücret 7 bin 425-7 bin 710 lira aralığına çıkacak. Örneğin; 10 puan refah payı eklenirse 7 bin 975-8 bin 260 seviyesine ulaşılacak.