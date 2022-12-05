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    • Ekonomi
    • 05.12.2022 10:03
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    • 05.12.2022 10:17
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    SON DAKİKA | TÜİK Kasım 2022 dönemi enflasyon oranını açıkladı! TÜİK Kasım 2022 enflasyon oranı ne kadar?

    Son dakika haberi | Emekli ve memur zammının belirlenmesinde kilit rol oynayan enflasyon oranı açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada Kasım 2022 dönemine ait enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,88 olarak duyuruldu. Yıllık bazda ise enflasyon oranı gerileyerek yüzde 84,39'a düştü.

    TÜİK duyurdu! Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

    TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2022

    TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2022

    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2022


        Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

        TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2022


        2022 yılı Kasım ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

        ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %76,18, AYLIK %2,73 OLDU
        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,31 olarak gerçekleşti.

        Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Kasım 2022
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA | TÜİK Kasım 2022 dönemi enflasyon oranını açıkladı! TÜİK Kasım 2022 enflasyon oranı ne kadar?
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