SON DAKİKA | TÜİK Kasım 2022 dönemi enflasyon oranını açıkladı! TÜİK Kasım 2022 enflasyon oranı ne kadar?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.
TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2022
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2022
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu.