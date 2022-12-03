Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Efsane' indirimler mercek altında

Son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'şahane kasım', 'muhteşem cuma teklifleri', 'yıldızlı günler' gibi sloganlar kullanılarak gerçekleştirilen ve pek çok ürün çeşidinde yüksek oranlarda indirim yapıldığını iddia eden alışveriş kampanyaları, firmalar tarafından çokça tercih edilen pazarlama stratejisi haline geldi. Ticaret Bakanlığı, kasım ayıyla birlikte yoğunlaşan indirim kampanyalarını mercek altına aldı. Bakanlık bu süreçte, indirim kampanyalarının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olmaması, belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtması ve kampanyanın hemen öncesinde indirime konu ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde çok yüksek oranlarda indirim yapıldığı algısı yaratılmaması hususları üzerinde durdu.