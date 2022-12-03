İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa'nın en yoğunu oldu

Bu rakamlara göre, işletmeciliğini İGA'nın yaptığı İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde 2019'daki performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nın ardından bin 153 uçuşla Londra'daki Heathrow Havalimanı ikinci oldu. Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ise bin 108 uçuşla üçüncülüğü elde etti.