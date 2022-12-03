Bakan Nebati'den flaş Ba-Bs formu açıklaması! Resmi Gazete'de yayımlandı: "1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyada hesabından "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL'nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık. Bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon mükellefimizden 1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek. Bakanlık olarak mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati'nin duyurduğu karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.