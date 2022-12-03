Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.12.2022 10:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2022 10:29
    ABONE OL

    Bakan Nebati'den flaş Ba-Bs formu açıklaması! Resmi Gazete'de yayımlandı: "1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek"

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyada hesabından, "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık. Bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon mükellefimizden 1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Nebati açıkladı: 1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyada hesabından "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL'nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık. Bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon mükellefimizden 1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek. Bakanlık olarak mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

    Bakan Nebati'nin duyurduğu karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Altılı masa fondaşa isyan bayrağı çektirdi: Oy vermem
    Haberler Ekonomi Bakan Nebati'den flaş Ba-Bs formu açıklaması! Resmi Gazete'de yayımlandı: "1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek"
        SON DAKİKA