Yılbaşında emekliye ikramiyesi ne kadar? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine İKRAMİYE MÜJDESİ!

EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emeklilere yılbaşında ikramiye verilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir. Emeklilere ikramiye ödemeleri Ramazan ve Kurban Bayramında yapılıyor. 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ramazan Bayramı'nın 1. günü önümüzdeki yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Dört gün sürecek Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1100 TL ödeme yapılması bekleniyor.