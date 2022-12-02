Yılbaşında emekliye ikramiyesi ne kadar? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine İKRAMİYE MÜJDESİ!

Enflasyon sebebiyle memur ve emeklilerin alacağı yeni yıl zammında oranlar netlik kazandı. Geride kalan 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplanmasıyla memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 10,84 enflasyon farkını ceplerine koydu. Aralık ayına girilmesiyle birlikte ise yılbaşında ikramiye durumu sorgulanmaya başlandı.
EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
Emeklilere yılbaşında ikramiye verilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir. Emeklilere ikramiye ödemeleri Ramazan ve Kurban Bayramında yapılıyor. 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ramazan Bayramı'nın 1. günü önümüzdeki yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Dört gün sürecek Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1100 TL ödeme yapılması bekleniyor.
EMEKLİLERİN ZAM ORANLARI NETLİK KAZANMAYA BAŞLADI!
Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zam oranları net olarak TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla belli olacak. Memur ve emeklilerin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yapılacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından maaşlarda yükseliş yaşanacak.