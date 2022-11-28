Asgari ücrette sıcak gelişme: Bakan Bilgin TİSK ve Türk-İş ile yarın görüşecek

Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun cevabını merak ederken asgari ücret ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret maratonunun başlayacağı takvimi belirlemek için yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşecek.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'deki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." dedi.
ASGARİ ÜCRET 2023 TAHMİNLERİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Halen 5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız" cevabını verdi.