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    • Ekonomi
    • 28.11.2022 20:47
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    • 28.11.2022 21:03
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    Asgari ücrette sıcak gelişme: Bakan Bilgin TİSK ve Türk-İş ile yarın görüşecek

    Son dakika haberi: Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun cevabını merak ederken asgari ücret ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret maratonunun başlayacağı takvimi belirlemek için yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Asgari ücrette sıcak gelişme

    Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun cevabını merak ederken asgari ücret ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret maratonunun başlayacağı takvimi belirlemek için yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşecek.

    ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'deki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." dedi.

    ASGARİ ÜCRET 2023 TAHMİNLERİ!
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Halen 5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız" cevabını verdi.

        Konuyla ilgili enflasyon oranları önemli rol oynayacak. 6 aylık enflasyon verisinde ilk 4 ay geride kaldı. Yakın zamanda kasım ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. 6 aylık veri kesinleştiğinde hesaplar net olarak ortaya çıkacak. Ancak ocak zammı ile emekli, memur maaşları ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
        1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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        Haberler Ekonomi Asgari ücrette sıcak gelişme: Bakan Bilgin TİSK ve Türk-İş ile yarın görüşecek
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