Asgari ücrette sıcak gelişme: Bakan Bilgin TİSK ve Türk-İş ile yarın görüşecek

Konuyla ilgili enflasyon oranları önemli rol oynayacak. 6 aylık enflasyon verisinde ilk 4 ay geride kaldı. Yakın zamanda kasım ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. 6 aylık veri kesinleştiğinde hesaplar net olarak ortaya çıkacak. Ancak ocak zammı ile emekli, memur maaşları ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.