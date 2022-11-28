EYT, 4D'li taşeron işçilere kadro, asgari ücret zammı ve refah payı bombası! 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde...
Yaklaşık 17.5 milyon memur ve emekli, 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi ve 50 bin geçici işçinin beklediği güzel haberlerin müjdesi veriliyor. Ocak ayı memurlar ve emekliler için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8 zam + enflasyon payı eklenecek.
Kamuda 550 bin rakamlarında sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla başlayacak süreci asgari ücret artışı, EYT planlaması, memurlara ve emeklilere ek iyileştirme ile devam edecek. Asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirlerken, başka müjdeler bağlamında meşru planlama yapılacak. İşte 6 mühim müjde:
Sözleşmeli personele kadro
Kamuda görev yapan sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindi. İlk yapılacak yasal düzenlemenin bu olması bekleniyor. 550 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle kadroya geçen sözleşmeli personel görevde yükselme, tayin, kademe ve derece ilerlemesi gibi haklar elde edecek.
Taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.