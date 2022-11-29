EYT'de borçlanma düğümü çözüldü: SSK ve Bağ-Kur'luda borçlanma başlangıcı geriye çeker!

2008 sonrası çalışmaya başlayanlarda ise son 7 yılda değil, tüm çalışma yaşamı boyunca en fazla çalıştığı statüye bakılıyor. Son 7 yıl ile kastedilen takvim yılı değil, prim günü. Sabah'ta yer alan habere görei sosyal güvenlik mevzuatına göre bir yıl 360 gün, 7 yıl ise 2520 gün. Buna göre, son 2520 prim gününde en fazla hangi statüde prim günü bildirilmiş ise o statüden emekli olunur.

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