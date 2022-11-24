Market soruşturmasında ikinci perde: Fahiş fiyata ceza yolda! Gözler Rekabet Kurulu'nda

Son dönemde fahiş fiyatlarla yeniden gündeme gelen zincir marketlerle ilgili Rekabet Kurulu'nun ikinci soruşturmasında son viraja girildi. Edinilen bilgilere göre, 6-7 Aralık'ta kurum zincir marketler ve tedarikçilerinin sözlü savunmalarını alacak. Nihai kararın da 15 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Kararla büyük tedarikçilere hub and spoke (topla-dağıt tipi kartel) ihlali ve yeniden satış fiyatı tespiti nedeni ile ceza verilebileceği belirtiliyor.
Kovid-19 pandemisinin başında temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle şikâyetler gelince Rekabet Kurulu, hazır tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını incelemek adına re'sen soruşturma başlatmıştı. Toplam 29 teşebbüs ve bir teşebbüs birliğinin yer aldığı soruşturmada, zincir marketler ile üretici ve toptancı olarak faaliyet gösteren teşebbüslerin fiyatlama davranışları incelenmişti.
Soruşturma kapsamında, süpermarketlerin aralarında geleceğe yönelik raf fiyatları ve fiyat geçiş tarihleri hakkında ortak tedarikçileri aracılığıyla sürekli bir bilgi değişiminde bulunduğu, çeşitli e-postalar, WhatsApp yazışmaları ve ekran görüntüleri sayesinde ortaya koyuldu. Birçok konuşmada fiyatların birlikte kararlaştırıldığını gösteren deliller bulundu. Soruşturmanın sonucunda da A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve Şok süpermarketleri ile bunların ortak tedarikçisi olan yağ üreticisi Savola'ya topla-dağıt tipi kartel kurup 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 2.7 milyar TL ceza kesildi.