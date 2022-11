Öğrenim kredilerindeki 27 milyar liralık endeks tutarı silindi

İŞÇİLERE 1000 TL ISINMA YARDIMI

İşverenlerin çalışanlarına vereceği nakit yemek bedeli ve ısınma yardımı ödemelerine yönelik vergi istisnasının nasıl uygulanacağı belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan taslağa göre; uygulamanın başlangıcı 9 Kasım olacak. Mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak. Isınma yardımında faturanın gösterilmesine gerek kalmayacak. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023'e kadar mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık bin lirayı aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna olacak. Çalışanlara yapılacak nakit yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilmesi uygulaması ise 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren uygulanacak. Günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmaması gerekecek. (Hazal ATEŞ)



SAĞLIK ORDUSU BÜYÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin verimliliğini artırmak için 32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alınacağını aktararak, "İlk 16 bini de gelecek hafta kılavuz yayınlandığında görmüş olacağız. 27 bin sözleşmeli hekimin de en geç 15 Ocak'a kadar açıktan atamalarını yapacağız" dedi. Bakan Koca, şehir hastaneleriyle ilgili iddialara ise şu şekilde cevap verdi: "Şehir hastanelerinde ne hasta sayısı ne yatak ne yoğun bakım doluluk oranı ne de ameliyat sayısıyla ilgili herhangi bir garanti söz konusu değil. Şehir hastanelerinde garanti olarak ödenen tek bedel, kira yani kullanım bedeli." (Burcu ŞEN)



4 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecekleri "Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı"na başvuruların 27 Kasım'da biteceğini kaydetti. Bayraktar, 4 bin kişiye 10 ay boyunca bin 600 liraya varan burs imkanı sağlanacak. Sen de başvuru yapmayı unutma" ifadesini kullandı.



GAYRİMENKUL YATIRIMI ALTINDAN KIYMETLİ

NEF, Nef Global şirketiyle yurt dışı büyümesine hız verdi. Başta Amerika olmak üzere Almanya, İngiltere, Dubai ve Kazakistan başta olmak üzere 7'den fazla ülkede birçok proje hayata geçiren Nef Global, Amerika'da 400 milyon doların üzerinde yeni yatırımla konut ve arsa projeleri geliştireceği bir ortaklığa imza attı.



KİRA ÖNDE

"Batı'da nerede konut ihtiyacı varsa orada olmak istiyoruz" diyen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Yurt dışında gelişmiş ülkelerde ciddi konut arzı eksikliği var. Biz de bu pazarlarda projelerimizin yüzde 80'inden fazlasını kiralamak için yapıyoruz. Globalde satmak için proje geliştirmiyoruz. Bunları yaparken bir yandan da yurt içinde önemli projeler hayata geçireceğiz" diye konuştu. Enflasyonun her zaman gayrimenkule yarayan bir durum olduğunu anlatan Timur, "Enflasyondan korunmalı en güvenli yatırım aracı gayrimenkul. Enflasyonist dönemlerde dünyada her zaman gayrimenkul öne çıkıyor. Şu an gayrimenkul yatırımı altından kıymetli. Fonların gayrimenkul yatırımı son 2 yılda çok arttı. Trilyon dolarlar gayrimenkule aktı. Büyük fonların altın portföyü azalırken gayrimenkul yatırımları arttı" dedi.

