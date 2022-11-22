Bakan Nureddin Nebati açıkladı: 2023'ün ilk çeyreğinde hayata geçiyor

Sigortacılığın çeşitli riskler karşısında güvence sağlamasının yanı sıra önemli bir tasarruf aracı olduğuna da dikkati çeken Nebati, "Sigortacılık sektörümüz, Türkiye ekonomisine yaklaşık 230 trilyon lira tutarında, yani GSYH'nin 32 katı değerinde teminat sunmuştur. Ağustos ayı itibarıyla üretilen prim tutarıysa 126 milyar liraya ulaşmış olup, bu rakamın yıl sonunda 200 milyar lira olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Nebati, toplam 70 sigorta şirketinin faaliyet gösterdiği sektörün, doğrudan ve dolaylı olarak 200 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

Sektörün gelişmesini desteklemek için cesur ve kararlı adımlar atmaktan çekinmediklerini belirten Nebati, Bakanlık olarak sigortacılık ve emeklilik sektörünün etkin şekilde çalışabilmesi için attıkları adımları da anlattı.

Nebati, 18 yaş altı vatandaşların bireysel emeklilik sistemine dahil olmasına imkan sağlayan düzenleme sayesinde Kasım 2022 itibarıyla 500 bini aşkın çocuğun sisteme dahil olduğunu ve yaklaşık 2,3 milyar liralık ilave fon hacmi üretildiğini kaydetti.