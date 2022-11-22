Bakan Nureddin Nebati açıkladı: 2023'ün ilk çeyreğinde hayata geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Zorunlu Deprem Sigortası"nın kapsamının genişletilerek "Zorunlu Afet Sigortası"na dönüştürülmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Böylece, vatandaşlarımızı tüm doğal afetlere karşı güvence altına alacak yepyeni bir ürünü Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde beraberce hayata geçireceğiz." dedi.
Bakan Nebati, DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sigortacılık sektörünün finansal piyasaları besleyen ve stratejik önem taşıyan bir konumda olduğunu söyledi.
Sigortacılığın çeşitli riskler karşısında güvence sağlamasının yanı sıra önemli bir tasarruf aracı olduğuna da dikkati çeken Nebati, "Sigortacılık sektörümüz, Türkiye ekonomisine yaklaşık 230 trilyon lira tutarında, yani GSYH'nin 32 katı değerinde teminat sunmuştur. Ağustos ayı itibarıyla üretilen prim tutarıysa 126 milyar liraya ulaşmış olup, bu rakamın yıl sonunda 200 milyar lira olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.
Nebati, toplam 70 sigorta şirketinin faaliyet gösterdiği sektörün, doğrudan ve dolaylı olarak 200 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.
Sektörün gelişmesini desteklemek için cesur ve kararlı adımlar atmaktan çekinmediklerini belirten Nebati, Bakanlık olarak sigortacılık ve emeklilik sektörünün etkin şekilde çalışabilmesi için attıkları adımları da anlattı.
Nebati, 18 yaş altı vatandaşların bireysel emeklilik sistemine dahil olmasına imkan sağlayan düzenleme sayesinde Kasım 2022 itibarıyla 500 bini aşkın çocuğun sisteme dahil olduğunu ve yaklaşık 2,3 milyar liralık ilave fon hacmi üretildiğini kaydetti.
YENİ ÜRÜN 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK
14,5 milyonu aşkın katılımcının yer aldığı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriken fonların hacminin 385 milyar liraya çıktığını belirten Nebati, DASK'ın kuruluşundan bugüne kadar geçen 22 yılda, Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sayısının yaklaşık 11 milyona ulaştığını dile getirdi.
Nebati, Olağanüstü Yönetim Merkezi'nin kurulmasının, afetlere hazırlık açısından, DASK adına atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Mevcut Zorunlu Deprem Sigortası ürününün kapsamının genişletilerek Zorunlu Afet Sigortası'na dönüştürülmesi yönündeki çalışmalar halen devam ediyor. Böylece, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi sadece deprem değil, tüm doğal afetlere karşı güvence altına alacak yepyeni bir ürünü de inşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde yine beraberce hayata geçireceğiz."