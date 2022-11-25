Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi! KYK borçlarından o tutar silindi! e-Devlet'ten hemen bakın

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

20 yıllık süreçte geldiğimiz genç odaklı siyasetin en güzel sonucudur. Özellikle kişisel gelişim çalışmalarında, kültür, sanat, spor aktivitelerinde yeni alanlar açtık. Özellikle bu yıl beslenme desteği 2,5 kat artarak 1800 liralık bir desteğe dönüştü. Bu da çok önemli bir açılımdı bu yıl için. Sabah ve akşamları yurtlarda öğrenciler yemeklerini alıyorlar. Bakanlık olarak diyoruz ya GSB hep yanlarında.