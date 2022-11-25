Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi! KYK borçlarından o tutar silindi! e-Devlet'ten hemen bakın

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK borç faizlerinin silinmesi hakkında açıklama yaptı.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:
20 yıllık süreçte geldiğimiz genç odaklı siyasetin en güzel sonucudur. Özellikle kişisel gelişim çalışmalarında, kültür, sanat, spor aktivitelerinde yeni alanlar açtık. Özellikle bu yıl beslenme desteği 2,5 kat artarak 1800 liralık bir desteğe dönüştü. Bu da çok önemli bir açılımdı bu yıl için. Sabah ve akşamları yurtlarda öğrenciler yemeklerini alıyorlar. Bakanlık olarak diyoruz ya GSB hep yanlarında.
Türkiye tıpkı altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ülke. Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi.