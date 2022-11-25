Bankaya para yatıracaklar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Tüketici dernekleri uyardı

Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların eskiyen ve arızalı bankamatikleri (ATM) nedeniyle her yıl milyonlarca lirayı bulan meblağın alıkonulması ve bu paraların iadelerinin haftalarca sürmesi vatandaşları mağdur ediyor.
Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, yaptığı açıklamada, Türkiye'de faaliyette olan bankaların ATM'lerini kullanarak para yatırmak isteyen vatandaşların eskiyen ya da arızalı cihazlar nedeniyle paralarının alıkonulduğunu bildirdi.
Türkiye'de 50 civarında bankanın faaliyet yürüttüğü ve milyonlarca bankamatik kullanıcısı olduğu dikkate alındığında ATM'lerin yol açtığı sorunlar nedeniyle belirli sürelerle alıkonulan meblağın milyonları bulduğunu ileri süren Koçal, "Arızalı ATM'lerin vatandaşların paralarını alıkoyduğu, hesaplarına geçmediği ve alıkonulan paraların iadesinin de haftalar sürdüğü konusunda yoğun şikayetler alıyoruz." dedi.