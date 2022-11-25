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Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam formülü! Yıllık enflasyon tahmini % 73.88, refah payı ise % 14.5'e çıktı! Peki yeni tutar ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam formülü! Yıllık enflasyon tahmini % 73.88, refah payı ise % 14.5'e çıktı! Peki yeni tutar ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret için yıllık enflasyon + refah payı formülü öne çıkıyor. Temmuz artışı da dikkate alınarak enflasyon yansıtılır ve geçen yılki gibi 14.5 puan refah payı yansıtılırsa asgari ücrette 8 bin 223 ile 8 bin 711 lira aralığına ulaşılabilecek.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
25.11.2022 07:51 - Son Güncelleme: 25.11.2022 15:23
Asgari ücrete zam formülü! Yıllık enflasyon tahmini % 73.88, refah payı ise % 14.5’na çıktı! Peki yeni tutar ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret için geri sayım başladı.

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Asgari ücrete zam formülü! Yıllık enflasyon tahmini % 73.88, refah payı ise % 14.5’na çıktı! Peki yeni tutar ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının gelmesiyle çalışmalara başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, ay sonuna kadar yeni ücreti belirleyecek.

Asgari ücrete zam formülü! Yıllık enflasyon tahmini % 73.88, refah payı ise % 14.5’na çıktı! Peki yeni tutar ne kadar olacak?

Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak.

Asgari ücrete zam formülü! Yıllık enflasyon tahmini % 73.88, refah payı ise % 14.5’na çıktı! Peki yeni tutar ne kadar olacak?

İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak.

Asgari ücrete zam formülü! Yıllık enflasyon tahmini % 73.88, refah payı ise % 14.5’na çıktı! Peki yeni tutar ne kadar olacak?

Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.

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