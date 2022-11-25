Asgari ücrete zam formülü! Yıllık enflasyon tahmini % 73.88, refah payı ise % 14.5'e çıktı! Peki yeni tutar ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret için yıllık enflasyon + refah payı formülü öne çıkıyor. Temmuz artışı da dikkate alınarak enflasyon yansıtılır ve geçen yılki gibi 14.5 puan refah payı yansıtılırsa asgari ücrette 8 bin 223 ile 8 bin 711 lira aralığına ulaşılabilecek.
25.11.2022 07:51 - Son Güncelleme: 25.11.2022 15:23
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının gelmesiyle çalışmalara başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, ay sonuna kadar yeni ücreti belirleyecek.
Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak.