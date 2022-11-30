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    • Ekonomi
    • 30.11.2022 08:01
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    • 30.11.2022 08:01
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    Yılbaşından sonra asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak? Son dakika Fuat Oktay'dan açıklama!

    2023 asgari ücret zammı merak ediliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Fuat Oktay 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır'' dedi. Peki Yılbaşından sonra asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret tahmini beklenti ne kadar, kaç TL olur? Yeni zamlı asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    Yılbaşından sonra asgari ücret ne kadar olacak 2023?

    2023 asgari ücret zammı merak ediliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Fuat Oktay 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır'' dedi. Peki Yılbaşından sonra asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret tahmini beklenti ne kadar, kaç TL olur? Yeni zamlı asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    YILBAŞINDAN SONRA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023?

    Bilindiği üzere 2022 Yılı içinde asgari ücrete toplamda yüzde 95 artış yapıldı. Şuanda asgari ücret 5 bin 500 lira olarak ödeniyor. Yeni yıl için gözler Asgari Ücret Komisyonu toplantısında.

    İşçi, işveren ve hükumetten 5'er temsilcinin katılacağı komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

    ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'deki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." dedi.

    ASGARİ ÜCRET 2023 TAHMİNLERİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Halen 5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna?, "İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız" yanıtını verdi.

    Konuyla ilgili enflasyon oranları önemli rol oynayacak. 6 aylık enflasyon verisinde ilk 4 ay geride kaldı. Yakın zamanda kasım ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.

        6 aylık veri kesinleştiğinde hesaplar net olarak ortaya çıkacak. Ancak ocak zammı ile emekli, memur maaşları ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

        Şimdiye kadar açıklanan oranlarla yüzde 45-47 oranında zam gelmesi halinde 7 bin 500 - 8 bin net ücret gündemde yer alan tahminler arasında.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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        Yeni asgari ücret ’zam’anı geldi
        Haberler Ekonomi Yılbaşından sonra asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak? Son dakika Fuat Oktay'dan açıklama!
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