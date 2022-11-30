2023 asgari ücret zammı merak ediliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Fuat Oktay 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır'' dedi. Peki Yılbaşından sonra asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret tahmini beklenti ne kadar, kaç TL olur? Yeni zamlı asgari ücret ne zaman açıklanacak?
YILBAŞINDAN SONRA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023?
Bilindiği üzere 2022 Yılı içinde asgari ücrete toplamda yüzde 95 artış yapıldı. Şuanda asgari ücret 5 bin 500 lira olarak ödeniyor. Yeni yıl için gözler Asgari Ücret Komisyonu toplantısında.
İşçi, işveren ve hükumetten 5'er temsilcinin katılacağı komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'deki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." dedi.
ASGARİ ÜCRET 2023 TAHMİNLERİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Halen 5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna?, "İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız" yanıtını verdi.
Konuyla ilgili enflasyon oranları önemli rol oynayacak. 6 aylık enflasyon verisinde ilk 4 ay geride kaldı. Yakın zamanda kasım ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.