EYT’liye sigorta kolaylaştı! Geçmişte sigortasız çalışanlar dikkat! Hizmet tespiti için yargıdan iyi haber geldi





5 YILLIK SÜREYE DİKKAT!

EYT'lilerin eksik primlerini tamamlamaları için birçok yöntem bulunuyor. Bunlardan biri de hizmet tespit davası. Geçmişte sigortasız çalışanlar ya da primleri yatırılmayanlar bu yola başvurabiliyor. Hizmet tespit davalarında 5 yıllık hak düşürücü süre bulunuyor. Sigorta yapılıp primlerin yatırılmadığı ya da müfettiş incelemesi ile delillendirilen durumlarda bu süre işlemiyor. Ayrıca sigortasız çalıştırıldığı işyerinde daha sonra sigorta yapılan işçiler de 5 yıllık süreye bakmadan geriye doğru tescil davası açabiliyor. Hizmet tespit davalarında çalışılan dönemle ilgili deliller çok önem kazanıyor. Ancak bugüne kadar bu delilleri işçinin toplaması bekleniyordu. Bu da özellikle yıllar önceki çalışmalarda oldukça zor oluyordu.