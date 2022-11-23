EYT’liye sigorta kolaylaştı! Geçmişte sigortasız çalışanlar dikkat! Hizmet tespiti için yargıdan iyi haber geldi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girildi. Düzenlemenin Aralık ayı içinde Meclis'e gelip yasalaşması bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre ilk etapta prim ve yılını tamamlamış 1.5 milyon EYT'li hemen emeklilik imkanına kavuşacak. Primi ve yılı henüz tamamlanmamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olacak. Böylece tüm EYT'liler zaman içinde emekli olabilecek.
5 YILLIK SÜREYE DİKKAT!
EYT'lilerin eksik primlerini tamamlamaları için birçok yöntem bulunuyor. Bunlardan biri de hizmet tespit davası. Geçmişte sigortasız çalışanlar ya da primleri yatırılmayanlar bu yola başvurabiliyor. Hizmet tespit davalarında 5 yıllık hak düşürücü süre bulunuyor. Sigorta yapılıp primlerin yatırılmadığı ya da müfettiş incelemesi ile delillendirilen durumlarda bu süre işlemiyor. Ayrıca sigortasız çalıştırıldığı işyerinde daha sonra sigorta yapılan işçiler de 5 yıllık süreye bakmadan geriye doğru tescil davası açabiliyor. Hizmet tespit davalarında çalışılan dönemle ilgili deliller çok önem kazanıyor. Ancak bugüne kadar bu delilleri işçinin toplaması bekleniyordu. Bu da özellikle yıllar önceki çalışmalarda oldukça zor oluyordu.
İSPAT ETMEK KOLAYLAŞTI
Yargıtay Genel Kurulu'nun verdiği son karar EYT düzenlemesini bekleyen çalışanlar için bir müjde oldu. Bir işçinin açtığı hizmet tespit davası ile ilgili dosyayı görüşen Yargıtay Genel Kurulu, mahkemelerin bu davalarda delil araştırması yapması gerektiği hükmünü verdi. Böylece mahkemeler sadece işçilerden gelecek delillerle değil, kendi araştırmaları sonrasında elde edilen belgelerle hüküm kuracak.