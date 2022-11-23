Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    EYT’liye sigorta kolaylaştı! Geçmişte sigortasız çalışanlar dikkat! Hizmet tespiti için yargıdan iyi haber geldi

    Primi eksik olanlar EYT düzenlemesi öncesi bunları tamamlama telaşına girerken, geçmişteki sigortasız günleri için dava açacaklara önemli bir destek geldi. Yargıtay Genel Kurulu, bu konuda ispat için mahkemelerin de araştırma yapmasını istedi...

    Takvim
    EYT’liye sigorta kolaylaştı

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girildi. Düzenlemenin Aralık ayı içinde Meclis'e gelip yasalaşması bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre ilk etapta prim ve yılını tamamlamış 1.5 milyon EYT'li hemen emeklilik imkanına kavuşacak. Primi ve yılı henüz tamamlanmamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olacak. Böylece tüm EYT'liler zaman içinde emekli olabilecek.



    5 YILLIK SÜREYE DİKKAT!
    EYT'lilerin eksik primlerini tamamlamaları için birçok yöntem bulunuyor. Bunlardan biri de hizmet tespit davası. Geçmişte sigortasız çalışanlar ya da primleri yatırılmayanlar bu yola başvurabiliyor. Hizmet tespit davalarında 5 yıllık hak düşürücü süre bulunuyor. Sigorta yapılıp primlerin yatırılmadığı ya da müfettiş incelemesi ile delillendirilen durumlarda bu süre işlemiyor. Ayrıca sigortasız çalıştırıldığı işyerinde daha sonra sigorta yapılan işçiler de 5 yıllık süreye bakmadan geriye doğru tescil davası açabiliyor. Hizmet tespit davalarında çalışılan dönemle ilgili deliller çok önem kazanıyor. Ancak bugüne kadar bu delilleri işçinin toplaması bekleniyordu. Bu da özellikle yıllar önceki çalışmalarda oldukça zor oluyordu.



    İSPAT ETMEK KOLAYLAŞTI
    Yargıtay Genel Kurulu'nun verdiği son karar EYT düzenlemesini bekleyen çalışanlar için bir müjde oldu. Bir işçinin açtığı hizmet tespit davası ile ilgili dosyayı görüşen Yargıtay Genel Kurulu, mahkemelerin bu davalarda delil araştırması yapması gerektiği hükmünü verdi. Böylece mahkemeler sadece işçilerden gelecek delillerle değil, kendi araştırmaları sonrasında elde edilen belgelerle hüküm kuracak.



        EN KOLAY YOL BORÇLANMA
        Yıl şartını tamamlayıp prim günü eksiği olanlar eğer şartları sağlıyorsa borçlanma da yapabiliyor. Borçlanma imkanı sadece askerlik ve doğumlarla sınırlı değil. Doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görev, grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabiliyor. Gurbetçiler de yurt dışı borçlanması yapabiliyor. Sigortalı olmadan önceki askerlik, avukatlık stajı gibi süreler için borçlanma yapılması başlangıç tarihini de geriye çekiyor. Ayrıca stajdan sonra doğum yapan anneler de bu süreleri borçlanabiliyor.



        BAĞ-KUR'LUYA İHYA FORMÜLÜ
        Geçmişte prim günleri dondurulan Bağ-Kur'lular için ihya imkanı da var. Prime ihtiyacı olan Bağ- Kur'lular, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaparak geçmişte dondurulan hizmet sürelerini ihya ile yeniden kazanabiliyor. Geçmiş günlerini ihya etmek isteyenler güncel asgari ücret üzerinden ödeme yaparak günlerinin tamamını alıyor ve primlerine ekletebiliyor. Hem borçlanma hem de ihya ödemeleri Ocak'ta yeni asgari ücretle artacak. Bu yüzden Ocak ayı gelmeden başvuru yapmak önem taşıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme
        Haberler Ekonomi EYT’liye sigorta kolaylaştı! Geçmişte sigortasız çalışanlar dikkat! Hizmet tespiti için yargıdan iyi haber geldi
            SON DAKİKA