Destek kalkanı! İhtiyaç sahibi ailelere bir ayda 9.7 milyar lira yardım yapıldı | Ekonomi haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ekim'de 9 milyar 732 milyon lira destek verdiklerini açıkladı:

▼ Türkiye Aile Destek Programı ile 1 milyar liralık destek verildi.

▼ 2.1 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı ödendi.

▼ Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine destek için 1.8 milyar lira evde bakım yardımı yatırıldı.

▼ Sosyal Ekonomik Destek ile ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için 350 milyon lira destekte bulunuldu.

▼ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 681.6 milyon lira aktarıldı.

▼ Vefa Projesi ile yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı nedeniyle öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için 12.3 milyon lira ödeme yapıldı.

▼ 'Anaokulu Desteği' için 32.7 milyon lira MEB'e aktarıldı.

▼ Vatandaşların SGK'ya ödemesi gereken 3.2 milyar liralık tutar üstlenildi.

▼ 11.9 milyon lira Barınma Yardımı, 30.3 milyon lira Doğum Yardımı yapıldı.

▼ Eşi vefat eden kadınlara 146.4 milyon lira destek sunuldu.

▼ Muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 36.7 milyon lira aktarıldı.

▼ Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş ihtiyaç sahibi çocuklar için 40.7 milyon lira yatırıldı.