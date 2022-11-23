Destek kalkanı! İhtiyaç sahibi ailelere bir ayda 9.7 milyar lira yardım yapıldı | Ekonomi haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ekim'de 9 milyar 732 milyon lira destek verdiklerini açıkladı:
▼ Türkiye Aile Destek Programı ile 1 milyar liralık destek verildi.
▼ 2.1 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı ödendi.
▼ Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine destek için 1.8 milyar lira evde bakım yardımı yatırıldı.
▼ Sosyal Ekonomik Destek ile ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için 350 milyon lira destekte bulunuldu.
▼ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 681.6 milyon lira aktarıldı.
▼ Vefa Projesi ile yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı nedeniyle öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için 12.3 milyon lira ödeme yapıldı.
▼ 'Anaokulu Desteği' için 32.7 milyon lira MEB'e aktarıldı.
▼ Vatandaşların SGK'ya ödemesi gereken 3.2 milyar liralık tutar üstlenildi.
▼ 11.9 milyon lira Barınma Yardımı, 30.3 milyon lira Doğum Yardımı yapıldı.
▼ Eşi vefat eden kadınlara 146.4 milyon lira destek sunuldu.
▼ Muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 36.7 milyon lira aktarıldı.
▼ Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş ihtiyaç sahibi çocuklar için 40.7 milyon lira yatırıldı.
SANATI DÜNYA İLE BULUŞTURUYOR
Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı, İGART ile birlikte, evrensel sanat için de bir merkez olma yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Genç sanatçılara alan açan, gençleri sanatın ve üretimin merkezine koyan İGART Sanat Projeleri Yarışması'nın birincisi Betül Kotil'e ait "Saya'nın Sesi" eseri, İGA İstanbul Havalimanı'nda ziyaretçileriyle buluştu. İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İGART'la birlikte, bu yarışmanın ardından 16 farklı lokasyonda daha proje yarışması hayata geçirerek bu yarışmaları sürdürülebilir kılacaklarını aktararak, "İGA İstanbul Havalimanı artık, Türkiye'nin kültür ve sanatta da dünyaya açılan kapısı" dedi.
560 MİLYON DOLARLIK SENDİKASYON ALDI
VakıfBank, 16 ülkeden 21 bankanın katılımıyla 222.5 milyon dolar ve 328 milyon euro olmak üzere toplam 560.3 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "Özellikle global anlamda makro ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde 560.3 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini, Türk bankacılık sektöründeki ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenileyen banka olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
ARKAS LOJİSTIK'TEN İKİ YENİ ŞİRKET
Arkas Lojistik, Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nda yeni nesil lojistik projelerini ve iki yeni şirketini sektör temsilcilerine tanıttı. Fuarda açıklamalarda bulunan Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez, "Denizyolu parsiyel taşımacılığındaki yatırımımız olan Shipeedy'i ve lojistikte payı her geçen gün artan demiryolu taşımacılığında önemli bir aktör olacak Arkas Rail'i çözüm ortaklarımıza anlatacağız. Uçtan uca lojistik konusunda iddiamızı koruyacağız" dedi.