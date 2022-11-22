İş kurana 90 bin TL! İŞKUR’dan hibe destek fırsatı! Bu şartlara dikkat





BU ŞARTLARA DİKKAT!

Engellilerin 90 bin liraya varan destekten yararlanması için şu şartları sağlaması gerekiyor:

İŞKUR'a kayıtlı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

Emekli olmamak.

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmaması.

İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.

Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projelerinde 'Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği' belgesine, arıcılık projelerinde ise 'Arıcılık' belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya üniversite onaylı olmalı).

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