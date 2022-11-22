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    İş kurana 90 bin TL! İŞKUR’dan hibe destek fırsatı! Bu şartlara dikkat

    Kendi işini kurmak isteyen engellilere 90 bin, eski hükümlülere 70 bin liraya varan hibe destek imkanı için düğmeye basıldı. Yararlanmak da kolay. Projeyi hazırlayıp 9 Aralık tarihine kadar başvurmak yeterli...

    Çığıl Ön Yener
    İş kurana 90 bin TL

    Girişimci engellilere ve eski hükümlülere hibe destek imkanı sunuluyor. İŞKUR, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Kurum hem bu desteklerde tutarları artırdı hem de 2023 yılı birinci dönemi için başvuru sürecini başlattı. Engelliler 90 bin, eski hükümlüler 70 bin liraya varan geri ödemesiz destek alabilecek. Girişimcilerin bu destekten yararlanmak için projeleriyle birlikte 9 Aralık'a kadar başvurması gerekiyor.



    NASIL BAŞVURULACAK?
    Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını e-Devlet üzerinden online olarak yapacak. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezleri'ne elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekecek.



    NELER DESTEKLENİYOR?
    Kendi işini kurmak isteyen ve projesini hazırlayan engellilere sağlanacak destekler şöyle:



        KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin lira.



        İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin lira. (Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 9 bin lira)



        DEMİRBAŞ DESTEĞİ: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 56 bin lira. Diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 70 bin lira.



            ESKİ HÜKÜMLÜLER İÇİN...
            Projesini hazırlayan eski hükümlülere kuruluş desteği sağlanacak. Toplam tahsis edilecek bütçe miktarı, tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde vergiler dahil 55 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dahil 70 bin lirayı geçemeyecek.



            BU ŞARTLARA DİKKAT!
            Engellilerin 90 bin liraya varan destekten yararlanması için şu şartları sağlaması gerekiyor:
            İŞKUR'a kayıtlı olmak.
            18 yaşını tamamlamış olmak.
            Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.
            Emekli olmamak.
            Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
            Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmaması.
            İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.
            Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.
            Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.
            Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.
            Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projelerinde 'Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği' belgesine, arıcılık projelerinde ise 'Arıcılık' belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya üniversite onaylı olmalı).

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