İş kurana 90 bin TL! İŞKUR’dan hibe destek fırsatı! Bu şartlara dikkat

Girişimci engellilere ve eski hükümlülere hibe destek imkanı sunuluyor. İŞKUR, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Kurum hem bu desteklerde tutarları artırdı hem de 2023 yılı birinci dönemi için başvuru sürecini başlattı. Engelliler 90 bin, eski hükümlüler 70 bin liraya varan geri ödemesiz destek alabilecek. Girişimcilerin bu destekten yararlanmak için projeleriyle birlikte 9 Aralık'a kadar başvurması gerekiyor.
NASIL BAŞVURULACAK?
Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını e-Devlet üzerinden online olarak yapacak. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezleri'ne elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekecek.
NELER DESTEKLENİYOR?
Kendi işini kurmak isteyen ve projesini hazırlayan engellilere sağlanacak destekler şöyle: