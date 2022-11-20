Yargıtay'dan milyonlara EYT ve emekli maaşı kararı | Ekonomi haberleri

Çalışanlar ve emekliler için yargıdan gelen iki büyük haber umut oldu. Özellikle EYT konusunun gündemde olduğu bu günlerde geçmişte sigortasız çalıştırılanların EYT kapsamına alınmasının önü de açılmış oldu. Bir başka kararda ise emekli maaşına bloke koyan banka haksız bulundu.



İŞÇİDEN YANA HÜKÜM

Sigortalılık başlangıç tarihi ve hizmet tespitine yönelik davaların kamu düzenini ilgilendirdiğine dikkat çeken Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu tür davalarda hâkimin özel bir duyarlılık göstererek delilleri kendiliğinden toplaması ve sonucuna göre karar vermesi gerektiğine hükmetti. Bir kasabada belediyesinde alt işverenler değişmesine rağmen 2 sene aralıksız çalıştığını belirten temizlik işçisi, 1 yıllık sigorta primlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle İş Mahkemesi'nde tespit davası açtı. Kararda şöyle denildi: "Somut olaya ilişkin maddi ve hukukî olgulara göre, tanıkların davacının çalışmalarının kesintisiz devam ettiği yönündeki beyanları ortadadır. Anılan kısa sürede belediyenin temizlik işlerinin durmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, davacının uyuşmazlık konusu yapılan ve mahkemece tespitine karar verilen tarihler arasındaki sürede çalıştığının toplanan kanıtlarla ispatlandığı sonucuna varılmıştır."



BU PARAYA DOKUNAMAZ

Bir başka olayda ise emekli olduktan sonra bir bankadan ihtiyaç kredisi kullanan mağdur K.M.'nin emekli maaşının bir kısmına banka tarafından el konuldu. Emekli vatandaş, Ankara 1. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme heyeti ise herhangi bir şekilde muvafakat verilmediği için bu kesintinin geçersiz olduğuna karar vererek, mağduru haklı buldu. Avukat Fırat Bilici, "Emekli maaşının hepsine el konulmuyor. İlk başta hepsini kesiyor, içerisinden yüzde 25'ini alıp gerisini emekli maaşına iade ediyor. Banka aslında kanunlarda yer alan 4'de 1 oranında kesinti yapıyor. Bu kesintiyi icra dairesi yapabilir. Devlet eliyle devlet gücüyle yapılabilecek bir şey bu. Bankanın bu şekilde bir kesinti yapması yasal değil. Zaten açtığımız davayı da bu şekilde kazandık. Verilen kararda da mahkeme bir icra takibi olmadan yapılan 4'de 1'lik kesintinin geçersiz olacağına, icra takibinden de sonra kişinin emekli maaşının gelip muvafakat verdikten sonra kesilebileceğini ifade etti. Bu şekilde kazandık" dedi. Emekli maaşlarına nafaka ve SGK borçları dışında hacız konulamiyor.