Yatırım yapacaklar dikkat! Her şey yeni başlıyor! Altın yükselecek mi? 21 Kasım Güncel CANLI ALTIN FİYATLARI

Grafiğe imza atan altın fiyatları, yeni haftaya başlamadan en merak edilen yatırım aracı oldu. Dolar, Euro ve kripto paraların arasında en güvenilir liman olarak görünen altın için yatırımcılar 'yükselecek mi? Düşecek mi?' sorusuna cevap arıyor.İşte detaylar...
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
ABD merkezli Fitch Ratings bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Altın, artan durgunluk riskleri, halen devam eden Ukrayna savaşı ve doların zirve yapmasıyla desteklenmeye devam ediyor. Öte yandan, Çin ekonomisine yönelik artan iyimserlik, Fed'in faiz oranlarını piyasanın beklediğinden daha fazla ve agresif bir şekilde artırma riskleri ve üçüncü çeyrekte enflasyonun zirve yapması altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.
ALTIN ALMANIN ZAMANI
ABD'li yatırımcı Michael Burry, altın alma zamanının geldiğini söylüyor. Burry, FTX çöküşünün ardından kripto bulaşma riskinden bahsediyor. Burry, bir tweet'te şu yorumları yapıyor:
Uzun zamandır altın alma zamanının, kripto skandallarının bulaşıcı hale geldiği zaman olacağını düşünüyordum.