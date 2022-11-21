Yatırım yapacaklar dikkat! Her şey yeni başlıyor! Altın yükselecek mi? 21 Kasım Güncel CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

ABD merkezli Fitch Ratings bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Altın, artan durgunluk riskleri, halen devam eden Ukrayna savaşı ve doların zirve yapmasıyla desteklenmeye devam ediyor. Öte yandan, Çin ekonomisine yönelik artan iyimserlik, Fed'in faiz oranlarını piyasanın beklediğinden daha fazla ve agresif bir şekilde artırma riskleri ve üçüncü çeyrekte enflasyonun zirve yapması altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.