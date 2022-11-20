TOKİ Erzurum - Gaziantep KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 20 Kasım TOKİ G. Antep - Erzurum kura sonuçları SORGULA! Asil-Yedek listesi...

TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediliyor. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Bugün Erzurum ve Gaziantep kura sonuçları açıklanıyor. İşte sonuç ekranı haberimizde!
TOKİ KURA ÇEKİMİ GAZİANTEP VE ERZURUM'DA GERÇEKLEŞİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 20 Kasım bugün Erzurum ve Gaziantep'te çekiliş var:
TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
9 ilçede toplamda 10 bin 24 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Gaziantep kura çekimi 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek.
Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde olacak.
İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:
18 Kasım 2022: Nizip, Islahiye
19 Kasım 2022: Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış
20-21 Kasım 2022: Şahinbey
22-23 Kasım 2022: Şehitkamil