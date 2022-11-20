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    • Ekonomi
    • 20.11.2022 09:08
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    • 20.11.2022 09:08
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    TOKİ Erzurum - Gaziantep KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 20 Kasım TOKİ G. Antep - Erzurum kura sonuçları SORGULA! Asil-Yedek listesi...

    TOKİ kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda gün içerisinde kura sonuçları ve kura tarihleri ile ilgili bilgiler sıklıkla araştırılıyor. Bugün Erzurum ve Gaziantep TOKİ kura çekilişi yapılıyor. Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. İşte TOKİ Erzurum - Gaziantep KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 20 Kasım TOKİ G. Antep - Erzurum kura sonuçları SORGULA ekranı!

    takvim.com.tr
    TOKİ Erzurum - Gaziantep KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediliyor. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Bugün Erzurum ve Gaziantep kura sonuçları açıklanıyor. İşte sonuç ekranı haberimizde!

    TOKİ KURA ÇEKİMİ GAZİANTEP VE ERZURUM'DA GERÇEKLEŞİYOR!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

    Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 20 Kasım bugün Erzurum ve Gaziantep'te çekiliş var:

    TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    9 ilçede toplamda 10 bin 24 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Gaziantep kura çekimi 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

    Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde olacak.

    İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

    18 Kasım 2022: Nizip, Islahiye

    19 Kasım 2022: Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış

    20-21 Kasım 2022: Şahinbey

    22-23 Kasım 2022: Şehitkamil

        TOKİ GAZİANTEP KONUTLARI NEREDE?

        2022 TOKİ Antep kura çekimi 18 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Gaziantep evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

        GAZİANTEP NİZİP: 750 KONUT

        GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP: 374

        GAZİANTEP NURDAĞI: 200

        GAZİANTEP ARABAN: 150

        GAZİANTEP YAVUZELİ: 100

        GAZİANTEP KARKAMIŞ: 50

        GAZİANTEP ŞAHİNBEY: 4200

        GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL: 4000

        2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

        Gaziantep TOKİ kura çekilişi sonuçları için:

        TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        9 ilçede toplamda 2 bin 420 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Erzurum kura çekimi 19-20 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

        Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Erzurum Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

        İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

        19 Kasım 2022: Merkez, Hınıs, Oltu, İspir

        20 Kasım 2022: Aşkale, Narman, Pasinler, Horasan, Olur, Çat, Şenkaya

        NOT: Şenkaya Avşar ve Tekman ilçelerinde başvuru sayısının az olması sebebiyle kura çekimi gerçekleşmeyecek.

        2022 TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

        17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut

        18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut – Gaziantep 10 bin 24

        19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

        21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

        22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

        23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

        24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

        26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

        28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut
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